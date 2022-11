Auf­grund des Gun­dels­hei­mer Win­ter­mark­tes kön­nen die Bus­se der Linie 914 die Hal­te­stel­le „Gun­dels­heim Altes Rat­haus“ am kom­men­den Sams­tag, 19. Novem­ber, nicht bedie­nen. Der Zustieg erfolgt an der Ersatz­hal­te­stel­le in der Kar­me­li­ten­stra­ße vor dem Rathaus.