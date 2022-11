Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Nach Fahr­rad­sturz schwer verletzt

Utten­reuth – Am Sonn­tag­nach­mit­tag, 13.11.2022, kam es auf dem Rad­weg zwi­schen Utten­reuth und Spar­dorf zu einem fol­gen­rei­chen Fahr­rad­sturz. Der 60-jäh­ri­ge Fahr­rad­fah­rer befuhr den Rad­weg in der Stra­ße „Zum Ten­nen­bach“ in Rich­tung Spar­dorf. Dort stürz­te er mit sei­nem Fahr­rad allein­be­tei­ligt aus bis­her unbe­kann­ter Ursa­che und zog sich eine schwe­re Kopf­ver­let­zung zu. Ein Pas­sant, der den Sturz hör­te, kam ihm zur Hil­fe und ver­stän­dig­te den Ret­tungs­dienst. Der 60-jäh­ri­ge Fahr­rad­fah­rer wur­de nach einer Erst­ver­sor­gung umge­hend zur wei­te­ren Behand­lung in die Kopf­kli­nik Erlan­gen verbracht.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Zusam­men­stoß zwei­er Radfahrer

Her­zo­gen­au­rach. Am Sonn­tag­nach­mit­tag kam es auf dem Fuß- und Rad­weg, der unter­halb des Hans-Ort-Rings in Rich­tung Her­zo Base ver­läuft, zu einem Zusam­men­stoß zwei­er Radfahrer.

Beim Über­ho­len von wei­te­ren Ver­kehrs­teil­neh­mern stieß ein 16-jäh­ri­ger Fahr­rad­fah­rer mit einer ent­ge­gen­kom­men­den 52-jäh­ri­gen Pedel­ec-Fah­re­rin zusammen.

Der jun­ge Mann kam dabei glück­li­cher­wei­se mit einem Schrecken davon. Die Dame aller­dings zog sich leich­te Ver­let­zun­gen zu und auch ihr Pedel­ec war nach der Kol­li­si­on nicht mehr fahrbereit.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d.Aisch

Ein­bruchs­se­rie in Adelsdorf

Aisch: Das son­ni­ge Wet­ter am Sonn­tag­nach­mit­tag nutz­ten bis­lang unbe­kann­te Täter um in meh­re­re Objek­te in Aisch ein­zu­bre­chen. Die Täter ver­schaff­ten sich Zutritt zu 3 Objek­ten und durch­such­ten ziel­ge­rich­tet Wohn- und Schlaf­zim­mer nach Wertgegenständen.

Zwi­schen 14.50 und 21.15 Uhr wur­de ein Objekt im Erlen­weg, in der Zeit von 11.45 Uhr bis 23.30 Uhr ein Anwe­sen im Ulmen­weg und ein wei­te­res Anwe­sen Am Für­sten­berg zwi­schen 14.15 Uhr und 19.00 Uhr angegangen.

Es ent­stand bei allen drei Objek­ten ein hoher Sach­scha­den, Die­bes­gut wur­de nur wenig erbeutet.

Zeu­gen, die ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei in Höchstadt unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.