Lesen mit Wau – macht schlau!

Der Ver­ein Bücher­schnau­ze e.V. geht mit sei­nen Lese­hun­de-Teams an Schu­len, um Schü­lern die Angst vor dem Vor­le­sen zu neh­men. Der Ver­ein ist bereits an 9 Schu­len in Ober­fran­ken, mit Schwer­punkt in Bam­berg und Forch­heim sowie im Land­kreis ehren­amt­lich tätig. Die Nach­fra­ge nach mehr Lese­hun­de-Teams ist groß. Wei­te­re Schu­len wün­schen sich ein eige­nes Lesehunde-Team.

Du bist Hun­de­be­sit­zer und hast natür­lich den aller­lieb­sten Hund die­ser Welt, der ca. zwei Jah­re alt ist und Grund­be­feh­le beherrscht. An einen Vor­mit­tag pro Woche hast Du Zeit um Dich ehren­amt­lich zu enga­gie­ren? Dann lass Dich bei uns als Lese­hun­de-Team ausbilden.

Mel­de Dich an!

Näch­stes Casting in Bam­berg am: 20. Novem­ber 2022, 10.00 Uhr

Tele­fon: 0171 9323920

mail: info@​buecherschnauze.​de

Wei­te­re Infos unter www​.bue​cher​schnau​ze​.de

Was ist ein Casting?

Du kommst mit Dei­nem Hund und stellst Dich vor. Ein zer­ti­fi­zier­ter Hun­de­trai­ner prüft Dei­nen Hund auf Eig­nung. Nach dem Casting laden wir Dich zur theo­re­ti­schen und prak­ti­schen Aus­bil­dung ein. Dau­er des Castings: ca. 2 Stunden.

Die „Bücher­schnau­zen“ freu­en sich auf neue KollegInnen:

