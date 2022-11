Basar in Vierzehnheiligen

Am Sams­tag, 19.11.2022 wird auf dem Platz an der Basi­li­ka in Vier­zehn­hei­li­gen wie­der ein Basar mit Pro­duk­ten aus dem Klo­ster­gar­ten, Strick- und Holz­wa­ren und vie­lem mehr statt­fin­den. Der Erlös ist vor allem für sozia­le Pro­jek­te der Fran­zis­kus­schwe­stern in Peru und Indi­en. Der Basar wird von der Unter­stüt­zer­ge­mein­schaft der Fran­zis­kus­schwe­stern e.V., der Weg­ge­mein­schaft, dem Turm­an­yay e.V. zusam­men mit den Schwe­stern ver­an­stal­tet. Geöff­net ist von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Um 15:00 Uhr ist in der Basi­li­ka eine besinn­li­che Stunde.