Nach lan­ger musi­ka­li­scher Pau­se lädt die Jugend- und Trach­ten­ka­pel­le Neun­kir­chen am Brand die­ses Jahr zu ihren tra­di­tio­nel­len Weih­nachts­kon­zer­ten ein.

Am Sams­tag, den 03. Dezem­ber 2022 um 19 Uhr und am Sonn­tag, den 04. Dezem­ber 2022 um 17 Uhr prä­sen­tie­ren das Jugend­or­che­ster und das Sym­pho­ni­sche Blas­or­che­ster in der Fest­hal­le (Grund­schu­le) am Deer­li­j­ker Platz wie­der Blas­mu­sik ver­schie­den­ster Stilrichtungen.

Das Jugend­or­che­ster unter der Lei­tung von Nico­le Stein­häu­ser bestrei­tet jeweils die erste Kon­zert­hälf­te mit Musik „nicht von die­ser Welt“. Mit „Mis­si­on to Mars“ oder der Film­mu­sik zu „Guar­di­ans of the Gala­xy“ nimmt Sie das Jugend­or­che­ster mit auf eine Rei­se ins Welt­all. Die zwei­te Kon­zert­hälf­te prä­sen­tiert das Sym­pho­ni­sche Blas­or­che­ster unter der Lei­tung von Edmund Rol­le aben­teu­er­li­che Melo­dien aus dem Werk „Legend of Mara­cai­bo“ sowie myste­ri­ös ori­en­ta­li­sche Klän­ge in „Per­sis“. Der letz­te Satz „Cor­tège from Mla­da“ aus der fünf­sät­zi­gen Suite zu Niko­lai Rim­ski-Kor­sa­kows Bal­lett­oper „Mla­da“ gibt das Sym­pho­ni­sche Blas­or­che­ster neben wei­te­ren weih­nacht­li­chen Melo­dien zur Ein­stim­mung auf die besinn­li­che Zeit zum Besten.

Kar­ten für die Kon­zer­te am Sams­tag und Sonn­tag sind im Vor­ver­kauf ab Anfang Novem­ber zu 12€ bzw. 9€ bei Elek­tro Heid und der Spar­kas­se Neun­kir­chen sowie an der Abend­kas­se erhältlich.

Bereits am Frei­tag, den 02. Dezem­ber 2022 um 18:30 Uhr begrüßt Sie außer­dem das Juni­or- und Schü­ler­or­che­ster zu ihrem Nach­wuchs­kon­zert. Das Junior­or­che­ster unter der Lei­tung von Edmund Rol­le sowie das Schü­ler­or­che­ster unter der neu­en Lei­tung von Mar­cus Bürz­le wird Sie mit ver­schie­de­nen Weih­nachts­me­lo­dien sowie bekann­ten Melo­dien aus dem Pop und Rock auf die Advents­zeit ein­stim­men. Der Ein­tritt beim Nach­wuchs­kon­zert ist frei.

https://​www​.jtk​-neun​kir​chen​.de/