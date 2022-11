Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Sach­be­schä­di­gun­gen

Bam­berg. Ins­ge­samt drei beschä­dig­te Pkws wur­den am Sams­tag gemel­det: In der Lud­wig­stra­ße wur­de ein VW zer­kratzt, hier wird von 2000,- Euro Scha­den aus­ge­gan­gen. Am Laub­an­ger wur­de dann noch ein Tes­la eben­falls mit Krat­zern beschä­digt. Zu guter Letzt wur­de ein in der Roten­stein­stra­ße abge­stell­tes Auto an der Fah­rer­tür ange­gan­gen. Hier gibt die Hal­te­rin einen Scha­den in Höhe von 300,- Euro an.

Unfall­fluch­ten

Bam­berg. Ein am Wei­den­damm gepark­ter Audi wur­de im Lau­fe der letz­ten Woche ange­fah­ren. Ein unbe­kann­ter Auto­fah­rer beschä­dig­te die rech­te Fahr­zeug­sei­te und flüch­te­te vom Unfall­ort. Der Sach­scha­den wird auf 2000,- Euro geschätzt.

Eben­falls im Lau­fe der letz­ten Woche wur­de ein Pkw der Mar­ke Suzu­ki in der Geisfel­der Stra­ße ange­fah­ren. Hier ist der Scha­den 1500,- Euro.

Eine wei­te­re Flucht wur­de aus der Pödel­dor­fer Stra­ße ange­zeigt. Hier wur­de ein VW Pas­sat eben­falls ange­fah­ren. Auch hier such­te der Ver­ur­sa­cher das Wei­te, er hin­ter­ließ einen Scha­den in Höhe von 500,- Euro.

Son­sti­ges

Bam­berg. Ins­ge­samt drei Trun­ken­heits­fahr­ten wur­den in der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag ange­zeigt. Am Ber­li­ner Ring wur­de um 23.45 Uhr ein 32-jäh­ri­ger Auto­fah­rer mit zwei Pro­mil­le ange­hal­ten. In der Nürn­ber­ger Stra­ße wur­de dann am Sonn­tag, um 01.20 Uhr, eine 57-jäh­ri­ge Bam­ber­ge­rin mit eben­falls fast zwei Pro­mil­le zur Anzei­ge gebracht. Gegen 02.40 Uhr wur­de noch ein betrun­ke­ner E‑Scooterfahrer gestoppt. Bei die­sem ergab ein Alko­hol­test einen Wert von 1,2 Promille.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Pkws ver­kratzt

MEM­MELS­DORF / LICH­TEN­EI­CHE. Inner­halb kür­ze­ster Zeit wur­den im Hei­de­weg zwei Pkws ver­kratzt. Es wur­de jeweils die rech­te Fahr­zeug­sei­te mit­tels eines unbe­kann­ten spit­zen Gegen­stan­des beschä­digt. Ein wei­ßer VW T‑Roc wur­de in der letz­ten Okto­ber­wo­che beschä­digt, ein wei­ßer VW Golf im Zeit­raum der ersten Novem­ber­wo­che. An bei­den Pkws ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von jeweils ca. 1.000,- Euro. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land erbit­tet Täter­hin­wei­se unter der Tele­fon­num­mer 0951 / 9129 – 310.

Bren­nen­des Hinterrad

FRENS­DORF. Am Sams­tag­abend wur­de der Poli­zei ein bren­nen­des Fahr­rad mit­ge­teilt. Vor Ort stell­te sich her­aus, dass von einem unbe­kann­ten Täter offen­sicht­lich das Hin­ter­rad eines Fahr­ra­des in Brand gesetzt wur­de. Es han­del­te sich um ein rotes Fahr­rad der Mar­ke Wino­ra, wel­ches in der Bahn­hof­stra­ße abge­stellt war. Am Hin­ter­rad ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 50,- Euro.

Wer hat ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tele­fon­num­mer 0951 / 9129 – 310.

Unter Ein­fluss von Betäubungsmitteln

SCHLÜS­SEL­FELD / THÜNG­FELD. In eine Poli­zei­kon­trol­le geriet ein 23-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer in der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag in Thüng­feld. Hier­bei wur­den durch die ein­ge­setz­ten Beam­ten dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten fest­ge­stellt, was eine Blut­ent­nah­me im Kran­ken­haus zur Fol­ge hat­te. Wei­ter­hin wur­de beim Fah­rer eine gerin­ge Men­ge Can­na­bis auf­ge­fun­den und sichergestellt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Pinz­berg. Am Sams­tag um 13:10 Uhr tou­chier­ten auf der Kreis­stra­ße zwi­schen Forch­heim und Gos­berg im Begeg­nungs­ver­kehr zwei Sko­da Fabia mit­ein­an­der. Ver­letzt wur­de nie­mand, aber an ihren lin­ken Außen­spie­geln ent­stand jeweils ca. 500.- Euro Sach­scha­den. Jeder der bei­den Fahr­zeug­füh­rer, ein 46-jäh­ri­ger Mann und eine 86-jäh­ri­ge Frau, hät­te sich angeb­lich ans Rechts­fahr­ge­bot gehal­ten. Auf Grund der wider­sprüch­li­chen Anga­ben wer­den mög­li­che Zeu­gen gebe­ten sich zur Klä­rung der Unfall­ur­sa­che bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 zu melden.

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Der Geschä­dig­te konn­te am Frei­tag um 10:30 Uhr in der Tor­stra­ße beob­ach­ten, wie eine bis­lang unbe­kann­te älte­re Dame beim Aus­par­ken mit ihrem brau­nen Pkw sei­nen dort gepark­ten roten Pkw Ford ange­fah­ren hat­te. Trotz Fremd­scha­den in Höhe von ca. 100.- Euro ent­fern­te sie sich von der Unfall­stel­le, ohne sich um den ent­stan­de­nen Sach­scha­den zu küm­mern. Hin­wei­se zu der Frau nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Effeltrich. An einem Anwe­sen in der Hans-Sachs-Stra­ße beschä­dig­te jemand in der Zeit von Don­ners­tag auf Frei­tag mit sei­nem Fahr­zeug ein Ele­ment vom Gar­ten­zaun, ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den von ca. 800.- Euro zu küm­mern. Hin­wei­se auf den flüch­ti­gen Unfall­ver­ur­sa­cher nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Am Fahr­rad­ab­stell­platz am Bahn­hof wur­de am Frei­tag in der Zeit von 07:20 bis 17:30 Uhr ein grü­nes Moun­tain­bike der Mar­ke Focus/​Whistler Typ Éli­te 27 im Wert von ca. 399.- Euro ent­wen­det. Hin­wei­se zum Ver­bleib des Her­ren­ra­des nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Son­sti­ges

Forch­heim. In der Zeit von Frei­tag auf Sams­tag beschä­dig­te jemand in der Bir­ken­fel­d­er­stra­ße zwei gepark­te Pkws. An einem blau­en Dacia wur­de der Außen­spie­gel beschä­digt – Sach­scha­den ca. 150.- Euro. An einem roten BMW die Motor­hau­be ein­ge­del­lt und eben­falls der Außen­spie­gel beschä­digt – Sach­scha­den ca. 600.- Euro. Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Forch­heim. In der Fried­rich-von-Schletz-Stra­ße beschä­dig­te am Sams­tag ein bis­lang unbe­kann­ter Täter den Außen­spie­gel eines gepark­ten schwar­zen Maz­da. Der Sach­scha­den beträgt ca. 150.- Euro. Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Forch­heim. Eine Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim konn­te am Sams­tag um 21:30 Uhr in der Von-Brun-Stra­ße einen voll­trun­ke­nen jun­gen Mann dabei beob­ach­ten, wie er eine Müll­ton­ne auf die Fahr­bahn schub­ste, die dann umfiel und die Fahr­bahn blockier­te. Wäh­rend er zur Dienst­stel­le trans­por­tiert wer­den soll­te, fing er an im Strei­fen­wa­gen zu ran­da­lie­ren, wobei er auf das Fahr­zeug und dann auf den Hals des ein­schrei­ten­den Poli­zi­sten ein­schlug. Sach­scha­den ent­stand kei­ner, auch der Beam­te erlitt glück­li­cher­wei­se kei­ne Ver­let­zun­gen. Der aggres­si­ve Herr muss­te jedoch sei­ne Wei­ter­fahrt im gefes­sel­ten Zustand fort­set­zen und die Nacht in der Aus­nüch­te­rungs­zel­le ver­brin­gen, denn ein Alko­test ver­lief bei ihm mit über 2 Pro­mil­le posi­tiv. Zum Zwecke der Ver­fol­gung der von ihm began­ge­nen Straf­ta­ten ord­ne­te die Staats­an­walt­schaft bei ihm eine Blut­ent­nah­me an. Er muss sich in Fol­ge des­sen unter ande­rem wegen Gefähr­li­chen Ein­griff in den Stra­ßen­ver­kehr und Tät­li­chen Angriff auf Voll­streckungs­be­am­te verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Betrun­ke­ner wirft Stuhl auf Personengruppe

Burg­kunst­adt, Lkr. Lich­ten­fels. Vor einem Schnell­re­stau­rant warf am Sams­tag­abend ein 43-Jäh­ri­ger einen Stuhl auf eine Grup­pe jun­ger Leu­te. Der Stuhl ver­fehl­te die Per­so­nen­grup­pe, jedoch erwi­der­te einer der Män­ner den Angriff mit einem Faust­schlag ins Gesicht des Wer­fers. Die­ser setz­te sich danach auf sein Fahr­rad und fuhr davon. Da der auf­neh­men­den Poli­zei­strei­fe der Name des Angrei­fers genannt wur­de, such­ten die Ord­nungs­hü­ter die­sen Zuhau­se auf. Der Mann war mit über 1,6 Pro­mil­le in der Atem­luft merk­lich alko­ho­li­siert und vor­her mit dem Fahr­rad unter­wegs, somit wur­de eine Blut­ent­nah­me bei ihm ange­ord­net. Die Ermitt­lun­gen wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr und gegen­sei­ti­gen Kör­per­ver­let­zungs­de­lik­ten wur­den ein­ge­lei­tet. Ver­let­zun­gen mach­te vor der Poli­zei nie­mand geltend.

Wurst­wa­ren gestohlen

Burg­kunst­adt, Lkr. Lich­ten­fels. Am Sams­tag­abend ließ eine 32-Jäh­ri­ge in einem Ver­brau­cher­markt Schin­ken- und Sala­mi­packun­gen im Wert von fast 5 Euro „mit­ge­hen“. Dem Per­so­nal fiel dies auf und die Frau wur­de ins Büro gebe­ten. Anschlie­ßend wur­de die Frau, weil die Iden­ti­tät nicht fest­stand, der Poli­zei über­ge­ben. Sie muss sich nun trotz des gerin­gen Ent­wen­dungs­scha­dens verantworten.

Kopf­hö­rer gestoh­len, wei­te­res Die­bes­gut dabei

LICH­TEN­FELS. Wohl kaum für den Eigen­ge­brauch hat ein 25-jäh­ri­ger Lich­ten­fel­ser am Sams­tag­abend Kopf­hö­rer im Wert von 100 Euro in einem Elek­tro­markt gestoh­len. Anzu­neh­men ist, dass der sicht­lich unter dem Ein­fluss von Betäu­bungs­mit­teln ste­hen­de Mann das Die­bes­gut „zu Geld macht“, um sich erneut Rausch­gift zu kau­fen. Bei dem amts­be­kann­ten Mann wur­de zudem wei­te­res Die­bes­gut auf­ge­fun­den. Ein Par­füm und eine Jacke hat­te er auch ohne zu bezah­len in ande­ren Geschäf­ten mitgenommen.

Vor­fahrt miss­ach­tet – zwei Leicht­ver­letz­te und hoher Sachschaden

Hoch­stadt a. Main, Lkr. Lich­ten­fels. Zwei Leicht­ver­letz­te, drei beschä­dig­te Fahr­zeu­ge, hoher Sach­scha­den und eine Sper­rung der B173 waren die Fol­ge eines Ver­kehrs­un­fal­les auf der Brücke über die Bahn­li­nie in Hoch­stadt am Main. Am Sams­tag­nach­mit­tag fuhr ein 68-Jäh­ri­ger um 14.30 Uhr mit sei­nem Maz­da aus der Bay­ern­stra­ße nach rechts in die B173 ein. Hier­bei über­sah er einen auf der B173 von links kom­men­den Trak­tor eines 26-Jäh­ri­gen, wobei es zum Zusam­men­stoß der Fahr­zeu­ge kam. Der Pkw wur­de nach rechts gegen das Brücken­ge­län­der geschleu­dert, wobei der Trak­tor auf die Gegen­fahr­bahn geriet, gegen das gegen­über­lie­gen­de Brücken­ge­län­der stieß, abge­lei­tet wur­de und von dort über die Motor­hau­be eines ent­ge­gen­kom­men­den Opel fuhr. Die­ser wur­de von einem 65-Jäh­ri­gen aus dem Lkr. Kulm­bach gefah­ren. Im Trak­tor saß neben dem 26-jäh­ri­gen Fah­rer noch ein 27-Jäh­ri­ger Mit­fah­rer. Durch den Auf­prall wur­den die Insas­sen des Trak­tors leicht ver­letzt. Ein Ret­tungs­dienst wur­de jedoch nicht benö­tigt. Die bei­den Auto­fah­rer blie­ben glück­li­cher­wei­se unver­letzt. Am Brücken­ge­län­der ent­stand, wie auch an allen Fahr­zeu­gen erheb­li­cher Sach­scha­den. Die­ser wird auf 35.000 Euro geschätzt. Der Ver­kehr muss­te für die Zeit der Unfall­auf­nah­me kom­plett gesperrt wer­den. Die Ver­kehrs­len­kung wur­de rasch durch die umlie­gen­den Frei­wil­li­gen Feu­er­weh­ren übernommen.

VW ange­fah­ren

LICH­TEN­FELS. Auf dem Park­platz eines Super­mark­tes wur­de am Frei­tag zwi­schen 17 – 18 Uhr ein wei­ßer VW Golf mit Lich­ten­fel­ser Zulas­sung an der lin­ken Fahr­zeug­sei­te ange­fah­ren. Der Unfall­ver­ur­sa­cher kam sei­nen Pflich­ten nicht nach und ent­fern­te sich von der Unfall­stel­le. Eine Spu­ren­si­che­rung wur­de am geschä­dig­ten Fahr­zeu­ge vor­ge­nom­men. Ob sich mit den gesi­cher­ten Spu­ren ein Ver­ur­sa­cher ermit­teln lässt, wird sich zei­gen. Den­noch bit­tet die Poli­zei um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung unter Tel.: 09571/9520–0.

Fal­scher Tat­ort in der Pres­se­mit­tei­lung vom Frei­tag, 11.11.2022:

Peu­geot-Rück­licht beschädigt

LICH­TEN­FELS. In der Zeit von Mitt­woch, 10.00 Uhr bis Don­ners­tag, 07.30 Uhr beschä­dig­te ein unbe­kann­ter Täter das Rück­licht eines grau­en Peu­geot 206, der zu die­ser Zeit im Sonn­lei­te geparkt war. Am Fahr­zeug ent­stand ein Sach­scha­den von etwa 200 Euro. Zeu­gen der Sach­be­schä­di­gung wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu set­zen (Son­nen­weg in Reun­dorf war falsch).