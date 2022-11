Die Volks­hoch­schu­le Bay­reuth lädt am Sams­tag, 26. Novem­ber, von 15 bis 17 Uhr, zum Mär­chen­nach­mit­tag in den Semi­nar­raum 5 des RW21 ein. Eine ver­bind­li­che Anmel­dung ist bis Diens­tag, 22. Novem­ber, online unter www​.vhs​-bay​reuth​.de mög­lich. Weih­nach­ten, Mär­chen und Tra­di­ti­on gehö­ren seit jeher zusam­men und des­halb fin­det auch in die­sem Jahr wie­der ein Advents­nach­mit­tag mit neu­en Weih­nachts­mär­chen statt. Besu­che­rin­nen und Besu­cher sind ein­ge­la­den, den Mär­chen zu lau­schen, die tief in die Zeit unse­rer Ahnen füh­ren, die von Frau Hol­le oder Frau Perch­ta erzäh­len, ganz neben­bei von altem Wis­sen berich­ten und zei­gen, dass die Weih­nachts­zeit schon immer beson­ders war und auch bleibt.