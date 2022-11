Die neue­ste Auf­la­ge der Hand­werks­mes­se des Netz­werks SCHU­LE­WIRT­SCHAFT Peg­nitz-Auer­bach lädt am 18. Novem­ber ab 15:30 Uhr in die Real­schu­le Peg­nitz ein: Am Frei­tag­nach­mit­tag haben Jugend­li­che die Mög­lich­keit, sich bei regio­na­len Hand­werks­be­trie­ben aus erster Hand über Aus­bil­dung und Prak­ti­ka zu infor­mie­ren. Eltern sind dabei übri­gens gern gese­he­ne Mes­se­be­glei­ter! Dies unter­stüt­zen die Mes­se­zei­ten am Frei­tag­nach­mit­tag von 15:30 bis 18:30 Uhr.

Aus­stel­ler aus einem Ein­zugs­ge­biet von Kör­zen­dorf bis Auer­bach, von Spei­chers­dorf bis Bet­zen­stein bie­ten viel­fäl­ti­ge und wohn­ort­na­he Aus­bil­dungs- und Prak­ti­kums­plät­ze. Das Ange­bot reicht von Anla­gen­me­cha­ni­ke­rin­nen bis zu Zim­me­rern. Und nicht ver­ges­sen: Auch in Hand­werks­be­trie­ben fal­len Büro­ar­bei­ten an. Der Traum­be­ruf den­noch ist nicht dabei? Zu über das Ange­bot hin­aus­ge­hen­den Fra­gen geben die Berufs­be­ra­tung der Agen­tur für Arbeit Bay­reuth-Hof und die Hand­werks­kam­mer für Ober­fran­ken wäh­rend der Mes­se Auskunft.

Wich­tig ist den Orga­ni­sa­to­ren eine Vor­be­rei­tung des Mes­se­be­suchs. So soll­ten die Jugend­li­chen bereits vor­ab das Mes­se­por­tal hand​werks​mes​se​.org nach inter­es­san­ten Beru­fen und Aus­stel­lern durch­stö­bern und sich ihre Fra­gen notie­ren. Dabei hel­fen u.a. wei­ter­füh­ren­de Links auf hand​werks​mes​se​.org. Auch ein Blick in den Fami­li­en­ka­len­der im Vor­feld ist sinn­voll, gera­de wenn es um die Suche nach Prak­ti­kum­s­ter­mi­nen gehen soll.

Eltern­abend Hand­werk kompakt

Stich­wort Eltern: Beglei­tend bie­tet SCHU­LE­WIRT­SCHAFT Peg­nitz-Auer­bach einen schul­über­rei­fen­den Online-Eltern­abend zur Kar­rie­re im Hand­werk an. Ter­min ist Don­ners­tag, 24. Novem­ber um 18:30 Uhr. Nähe­res unter hand​werks​mes​se​.org

Die­sen und wei­te­re Tipps und Links zu Berufs­in­fo-Ange­bo­ten die in unse­rer Regi­on gibt es immer aktu­ell unter linktr​.ee/​a​u​s​b​i​l​d​u​n​g​.​p​e​g​n​itz