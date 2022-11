Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Flüch­ti­ger Pkw-Fahrer

COBURG. Am Frei­tag, gegen 16.00 Uhr, mel­de­te sich eine Ver­kehrs­teil­neh­me­rin tele­fo­nisch über den Not­ruf der Poli­zei und teilt ein ver­däch­ti­ges Fahr­zeug mit. Der vor ihr fah­ren­de wei­ße Seat fährt stark in Schlan­gen­li­ni­en, bremst abrupt und beschleu­nigt dann wie­der stark. Dies zieht sich von der Lau­te­rer Höhe bis zum ehe­ma­li­gen BGS-Gelän­de hin. Die inzwi­schen ver­stän­dig­te Poli­zei­strei­fe konn­te sowohl die Mit­tei­le­rin, als auch das besag­te Fahr­zeug auf dem dor­ti­gen Park­platz antref­fen. Als der Fah­rer des Seat aller­dings das Poli­zei­au­to bemerk­te, setz­te er sei­ne Fahrt fort. Trotz Mar­tins­horn und Blau­licht flüch­te­te er. Erst in der Lau­ter­burg­stra­ße sah er sein aus­sichts­lo­ses Unter­fan­gen ein und stopp­te. Der Grund für die Flucht war ein Alko­hol­wert von über 2 Pro­mil­le. Nach der Sicher­stel­lung des Füh­rer­schei­nes erfolg­te bei dem 46-Jäh­ri­gen eine Blutentnahme.

Unfall­flucht

COBURG. In der Zeit von Don­ners­tag auf Frei­tag wur­de im Max-Böh­me-Ring ein Pkw ange­fah­ren. Der Toyo­ta war auf der seit­li­chen Park­flä­che vor der Haus­num­mer 20 geparkt. Am Mor­gen muss­te der Fahr­zeug­be­sit­zer an der lin­ken Fahr­zeug­sei­te eine Del­le und meh­re­re Krat­zer fest­stel­len. Der Scha­den beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Rad­fah­re­rin übersehen

COBURG. Kurz nach 10.00 Uhr am Frei­tag­vor­mit­tag fuhr eine Dacia-Fah­re­rin aus der Zufahrt des CEB und woll­te in der Ufer­stra­ße in Rich­tung Sonn­tags­an­ger wei­ter­fah­ren. Aller­dings über­sah sie eine Rad­fah­re­rin, die eben­falls in Rich­tung Sonn­tags­an­ger unter­wegs war. Beim Zusam­men­stoß stürz­te die 22-Rad­le­rin und zog sich Ver­let­zun­gen im Gesicht zu. Sie kam mit leich­ten Ver­let­zun­gen ins Kli­ni­kum Coburg. Das Rad wird bis zur Abho­lung in der Poli­zei­dienst­stel­le verwahrt.

Vom Fahr­rad gestürzt

COBURG. Auf­grund des hohen Alko­hol­pe­gels von über 2 Pro­mil­le stürz­te ein 30-Jäh­ri­ger am Sams­tag­mor­gen, gegen 05.15 Uhr, vom Rad, als er die Scheu­er­fel­der Stra­ße stadt­ein­wärts befuhr. Neben etli­chen Schürf­wun­den ver­lor er bei dem Sturz noch drei Zäh­ne. Einen Helm trug er eben­so nicht, wie die 22-jäh­ri­ge Fahr­rad­fah­re­rin am Vor­mit­tag in der Uferstraße.

Der Mann kam mit sei­nen Ver­let­zun­gen ins Kli­ni­kum Coburg, wo auch eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt wurde.

Nicht vom Rad gestürzt, aller­dings in aus­ge­präg­ten Schlan­gen­li­ni­en über die gesam­te Stra­ßen­sei­te kam der Poli­zei­strei­fe am Sams­tag­mor­gen, gegen 03.40 Uhr, ein Rad­ler in der Rosen­au­er Stra­ße ent­ge­gen. Als er die Poli­zei­strei­fe erkann­te, ver­such­te der poli­zei­be­kann­te Mann noch zu flüch­ten, konn­te jedoch nach weni­gen Metern gestoppt wer­den. Der sicht­lich und Dro­gen­ein­fluss ste­hen­de 25-Jäh­ri­ge räum­te auch den Kon­sum von Cry­s­tal ein. Auch er muss­te sich einer Blut­ent­nah­me unterziehen.

Pkw vor Spar­kas­se angefahren

UNTER­SIE­MAU, LKR. COBURG. Am Frei­tag, gegen 10.20 Uhr, park­te eine Fahr­zeug­füh­re­rin ihren Pkw in der Cobur­ger Stra­ße, vor der dor­ti­gen Spar­kas­se. Als sie gegen 10.40 Uhr zurück­kam, bemerk­te sie einen Scha­den an ihrer lin­ken Pkw-Sei­te. Ein bis­her unbe­kann­tes Fahr­zeug hat inner­halb der knap­pen hal­ben Stun­de ihren Opel Cor­sa ange­fah­ren, einen Scha­den von ca. 500 Euro ver­ur­sacht und ist ein­fach wei­ter gefah­ren ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu kümmern.

Dieb­stäh­le in Bad Rodach

BAD RODACH, LKR. COBURG.. Am Don­ners­tag, kurz nach 17.00 Uhr, stell­te ein Mann sein unver­sperr­tes Rad vor dem Fit­ness-Cen­ter in der Alex­an­dri­nen­stra­ße ab. Als er gegen 19.40 Uhr mit dem Rad wie­der nach Hau­se fah­ren woll­te, muss­te er fest­stel­len, dass es gestoh­len wur­de. Das rot-wei­ße Moun­tain­bike der Mar­ke Cube hat einen Zeit­wert von ca. 500 Euro.

Ein Dieb schlug auch im Ther­mal­bad zu. Eine Urlau­be­rin föhn­te sich am Frei­tag, gegen 18.40 Uhr, die Haa­re im Bereich der Umklei­den. Ihre schwar­ze Sport­ta­sche stand wäh­rend­des­sen eini­ge Meter hin­ter ihr. Als sie die Ther­me dann ver­las­sen woll­te, war die Sport­ta­sche weg. Auf­fäl­li­ge Per­so­nen in ihrer Umge­bung sind ihr nicht auf­ge­fal­len. Zeu­gen, die sich zu die­ser Zeit eben­falls in der Umklei­de auf­hiel­ten und dies­be­züg­lich Beob­ach­tun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei in Coburg in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Fahr­zeug angefahren

Kro­nach – Am Don­ners­tag in der Zeit von 08:30 Uhr bis 09:30 Uhr kam es zu einer Ver­kehrs­un­fall­flucht in der Mang­stra­ße. Der gepark­te VW EOS der Geschä­dig­ten wur­de durch einen der­zeit unbe­kann­ten Ver­kehrs­teil­neh­mer im Bereich der Stoß­stan­ge hin­ten links ange­fah­ren, wobei ein Sach­scha­den von min­de­stens 500 Euro ent­stand. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich unter der 09261/5030 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach in Ver­bin­dung zu setzen.

Kon­zert­tickets nicht geliefert

Kro­nach – Eine 36-jäh­ri­ge aus dem Stadt­ge­biet erstat­te­te am ver­gan­ge­nen Frei­tag Anzei­ge wegen Waren­be­trug. Vor etwa einem Monat erwarb sie online von einer Pri­vat­per­son zwei Kon­zert­tickets im Wert von 300 Euro. Eine Lie­fe­rung der Tickets blieb trotz Zah­lung des gefor­der­ten Geld­be­trags aus. Auf­grund umge­hend ein­ge­lei­te­ter Ermitt­lun­gen kon­kre­ti­sier­te sich der erste Tat­ver­dacht gegen eine Beschul­dig­te aus Nord­rhein-West­fa­len, wel­che sich nun straf­recht­lich ver­ant­wor­ten muss.