Eine wei­te­re Aus­wärts­auf­ga­be war­tet für die Damen der DJK Don Bos­co Bam­berg am Wochen­en­de. Zum ach­ten Spiel­tag der 2. Toyo­ta Damen Bas­ket­ball Bun­des­li­ga müs­sen sie am Sams­tag beim TSV Towers Spey­er-Schif­fer­stadt antreten.

Zwei Sie­ge und auch zwei Tabel­len­plät­ze tren­nen die bei­den Teams. Die Erfol­ge der siebt­platz­ier­ten Towers aus deren 3:4‑Sieg-Niederlagen-Bilanz stam­men aus Heim­sie­gen gegen Rhein-Main und Was­ser­burg sowie einem Aus­wärts­er­folg in Schwa­bach. Zuletzt gerie­ten die Damen aus der Rhein-Neckar-Regi­on in Frei­burg mit 68:50 aber ziem­lich unter die Räder.

Auf Bam­ber­ger Sei­te gibt es der­zeit kei­ne neu­en Nach­rich­ten aus dem Kran­ken­la­za­rett. Ob die Ober­frän­kin­nen wie­der nur mit einer sie­ben­köp­fi­gen Rota­ti­on wie zuletzt in Lud­wigs­burg aus­kom­men müs­sen, wird ver­mut­lich erst nach dem Abschluss­trai­ning Frei­tag­abend fest­ste­hen. DJK-Coach Stef­fen Dau­er hat daher aktu­ell kei­nen ein­fa­chen Job: „An einen nor­ma­len gere­gel­ten Trai­nings­be­trieb ist momen­tan nicht zu den­ken. Von daher gestal­tet sich die Vor­be­rei­tung wie schon in den letz­ten Wochen auch sehr schwie­rig. Aber um in Spey­er bestehen zu kön­nen, müs­sen wir defen­siv vor allem bes­ser rotie­ren sowie im Angriff die Anzahl der Ball­ver­lu­ste reduzieren.“

Der Spiel­be­ginn ist aktu­ell auf 14:00 Uhr in der Speye­rer Ost­hal­le fest­ge­legt, wobei sei­tens des TSV ein kurz­fri­sti­ger Antrag auf eine Ver­schie­bung auf 15:00 Uhr gestellt wur­de, der aber nach Zustim­mung durch die DJK noch von Spiel­lei­tung und Schieds­rich­ter-Ein­satz­lei­tung bestä­tigt wer­den müsste.