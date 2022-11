Ein span­nen­des Live-Event aus der Gaming-Welt ver­an­stal­ten die Kom­mu­na­le Jugend­ar­beit des Land­krei­ses und meh­re­re Gemein­den anläss­lich des bun­des­wei­ten Vor­le­se­ta­ges. Der bekann­te Autor Oli­ver Usch­mann liest am Frei­tag, 18. Novem­ber, um 18 Uhr (Einlass:17.30 Uhr) live in der Media­thek in Neu­stadt aus sei­nem Buch „Bens legen­dä­re Skills – lie­be Dei­ne End­geg­ner“. Live über­tra­gen wird die Lesung zudem in Dörf­les-Esbach, Mee­der und Ebers­dorf bei Coburg. Teil­neh­men kön­nen alle inter­es­sier­ten Kin­der und Jugend­li­chen ab dem zehn­ten Lebensjahr.

Die „legen­dä­ren Skills“ des jugend­li­chen Roman­hel­den Ben in „Fort­ni­te“ sind Legen­de und auf dem vir­tu­el­len Fuß­ball­platz von „FIFA“ schlägt er Real Madrid mit dem SV Sand­hau­sen. Vor allem beherrscht er die­ses neue Spiel, von dem jetzt alle reden: „Explo­ria“ – das größ­te, umfang­reich­ste und kom­pli­zier­te­ste Aben­teu­er, das je pro­gram­miert wur­de. Nur im rich­ti­gen Leben läuft es nicht bei Ben. Wie cool müss­te es sein, wenn er sei­ne online erwor­be­nen Skills ein­fach auf die Wirk­lich­keit über­tra­gen könnte?

Im Anschluss an die Live-Lesung gibt es für alle Teil­neh­men­den in der Neu­stadter Media­thek Piz­za und die Mög­lich­keit zum Aus­tausch mit dem Autor. Zudem kön­nen signier­te Bücher von Oli­ver Usch­mann erwor­ben werden.

Per Live-Stream wird die Lesung in meh­re­re Gemein­den über­tra­gen. Die Jugend­pfle­gen aus Dörf­les-Esbach, Grub am Forst, Nie­der­füll­bach, Son­ne­feld, Weid­hau­sen, Ebers­dorf, Mee­der sowie der Stadt Bad Rodach haben sich für den Abend teil­wei­se zusam­men­ge­tan und tol­le Aktio­nen ein­fal­len las­sen: Gaming­batt­le, Piz­za, Popcorn…

Wer an kei­nem der Ver­an­stal­tungs­or­te vor­bei­schau­en kann, aber gern dabei sein möch­te, kann sich Oli­ver Usch­mann und „Bens legen­dä­re Skills“ direkt per Stream auf den hei­mi­schen PC holen. Dafür braucht es nur eine Anmel­de-Mail an info@​koja.​de. Unter allen Teil­neh­men­den in den Aus­strah­lungs­or­ten fin­det außer­dem eine Gewinn­spiel­ver­lo­sung für einen Tages­aus­flug in eine VR-Gaming­hal­le statt.