Drei der Geehr­ten kom­men aus dem Raum Bam­berg, 13 der Geehr­ten aus dem Raum Bay­reuth und eine aus dem Raum Forchheim.

„Es ist abso­lut unüb­lich gewor­den, dass Men­schen sich lang­fri­stig enga­gie­ren“, hebt der Hofer Land­rat Dr. Oli­ver Bär die Lei­stung der IHK-Prü­fer her­vor, die bei einer Fei­er­stun­de der IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth im Dampf­lok­mu­se­um Neu­en­markt (Land­kreis Kulm­bach) für ihr zehn­jäh­ri­ges Enga­ge­ment geehrt werden.

Ins­ge­samt 40 Prü­fe­rin­nen und Prü­fer aus ganz Ober­fran­ken und den Nach­bar­re­gio­nen wur­den im Rah­men der Fei­er­stun­de für ihr min­de­stens zehn­jäh­ri­ges Enga­ge­ment geehrt. Drei davon haben ihren Wohn­sitz im IHK-Gre­mi­um Bam­berg. „Wir sind stolz auf sie“, so Bernd Reh­orz, Bereichs­lei­ter Beruf­li­che Bildung.

Laut Unter­su­chung eines renom­mier­ten Mei­nungs­for­schungs­in­sti­tu­tes enga­gie­ren sich in Bay­ern über­durch­schnitt­lich vie­le Men­schen ehren­amt­lich, in Ober­fran­ken lie­ge die­ser Wert noch ein­mal höher, betont der Hofer Land­rat Dr. Oli­ver Bär an die Prü­fer gewandt: „Sie sind Teil die­ser Ehren­amts-Spit­zen­rol­le.“ Er lobt dabei vor allem das lang­fri­sti­ge Enga­ge­ment, das immer unüb­li­cher wer­de. Auch Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm dankt den Geehr­ten: „Sie haben jun­ge Men­schen auf ihrem Weg beglei­tet und ihnen auf dem Weg in die Zukunft gehol­fen.“ Mit die­sem Ein­satz wer­de auch die Zukunft des Stand­or­tes Ober­fran­ken posi­tiv beeinflusst.

Dr. Waas­ner: „Geleb­tes Pflichtbewusstsein“

Auf die Her­aus­for­de­run­gen der Prü­fung geht IHK-Prä­si­dent Dr. Micha­el Waas­ner näher ein. „Als Prü­fe­rin oder Prü­fer ent­schei­den Sie über Men­schen, las­sen geplan­te Lebens­we­ge zu oder auch nicht. Sie tra­gen damit eine hohe Ver­ant­wor­tung“, macht Dr. Waas­ner deut­lich. „Das ist zwei­fel­los ein Zei­chen für geleb­tes Pflicht­be­wusst­sein, die tie­fe Über­zeu­gung, dass jeder einen Teil sei­ner Zeit und sei­ner Selbst auch öffent­li­chen Belan­gen wid­men soll­te. Dafür vie­len Dank!“

IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth: 2021 über 9.000 Prü­fun­gen abgenommen

Über 9.000 Zwi­schen- und Abschluss­prü­fun­gen hat die IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth allein 2021 abge­nom­men. Über 2.000 Prü­fe­rin­nen und Prü­fer waren dafür im Ein­satz. „Ohne ehren­amt­li­ches Enga­ge­ment kön­nen wir das als IHK nicht bewäl­ti­gen, ins­be­son­de­re, wenn wir noch die erschwer­ten Bedin­gun­gen wäh­rend der Pan­de­mie in Betracht ziehen.“