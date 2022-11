Chor- und Orgel­kon­zert im Advent

Am Sonn­tag, den 04.12.2022 um 17.00 Uhr in der Drei­ei­nig­keits­kir­che Grä­fen­berg mit dem Bach­chor Erlan­gen (klei­ne Beset­zung) unter der Lei­tung des Deka­nats­kan­tors Wie­land Hof­mann an der Orgel.

Der Erlan­ger Bach­chor ist einer der lei­stungs­fä­hig­sten Kan­to­rei­en der Regi­on, sein Reper­toire umfasst neben Ora­to­ri­en, Mes­sen, Kan­ta­ten und ande­ren chor­sym­pho­ni­schen Wer­ken auch zahl­rei­che A – Cap­pel­la ‑Wer­ke aller Epochen.

Freu­en Sie sich auf ein stim­mungs­vol­les Adventskonzert.