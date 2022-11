Schnee­weiß kommt heu­er der Haupt­ge­winn beim Forch­hei­mer Advents­ka­len­der daher:

Der nagel­neue Mitsu­bi­shi Space Star wird vom Haupt­spon­sor der VR Bank Bam­berg-Forch­heim, dem Auto­haus Mai­er aus Schlüs­sel­feld und dem Hei­mat­ver­ein Forch­heim, dem Ver­an­stal­ter der Weih­nachts­lot­te­rie, zur Ver­fü­gung gestellt. Der Ver­kauf der 40.000 Lose beginnt am Mon­tag den 14. Novem­ber 2022.

Ein Weih­nachts­los kostet 1,00 Euro und ist in der Tou­rist-Infor­ma­ti­on Forch­heim im Innen­hof der Kai­ser­pfalz (Kapel­len­stra­ße 16 in Forch­heim) und in der Filia­le der VR-Bank Bam­berg-Forch­heim in der Haupt­stra­ße 39 ab Mon­tag, den 14. Novem­ber 2021 erhält­lich. Ins­ge­samt ste­hen 40.000 Lose zur Ver­fü­gung. Mit jedem Los besteht die Chan­ce auf einen Tages­preis im Wert von min­de­stens 250 € und am 24. Dezem­ber sogar auf ein fun­kel­na­gel­neu­es Auto, den Mitsu­bi­shi Space Star.

Alle Lose blei­ben wäh­rend der gesam­ten Zeit in der Tru­he, so dass jedes Los täg­lich eine Gewinn­chan­ce hat! Ab 1. Dezem­ber wird täg­lich um 18.30 Uhr ein Los von einem der drei Weih­nachts­en­gel gezo­gen. Wer gewon­nen hat, wird umge­hend dar­über benach­rich­tigt. Am Hei­lig­abend wird um 12.00 Uhr der Haupt­preis gezo­gen. Den Erlös aus dem Los­ver­kauf ver­wen­det der Ver­an­stal­ter der Weih­nachts­lot­te­rie – der Hei­mat­ver­ein Forch­heim – unter ande­rem für Zuschüs­se im kul­tu­rel­len, künst­le­ri­schen, wis­sen­schaft­li­chen, denk­mal­hi­sto­ri­schen und stadt­bild­pfle­gen­den Bereich sowie für ver­schie­de­ne wohl­tä­ti­ge Zwecke.

Der Forch­hei­mer Advents­ka­len­der ist bereits seit 1996 fester Bestand­teil und Höhe­punkt des Forch­hei­mer Weih­nachts­mark­tes. Bis das Rat­haus in neu­em Glan­ze erstrah­len wird, wird die „Kai­ser­pfalz“ eine ange­mes­se­ne Alter­na­ti­ve sein. Jeden Abend wird sich die Fas­sa­de der Kai­ser­pfalz von 17.15 bis 21.00 Uhr in einen über­di­men­sio­na­len digi­ta­len Advents­ka­len­der ver­wan­deln: Vom 1. bis 23. Dezem­ber gibt es um 18.30 Uhr eine mär­chen­haf­te Lich­ter­show mit musi­ka­li­scher Umrah­mung, die die Gäste in die rich­ti­ge Weih­nachts­stim­mung ver­set­zen wird. High­light der Show ist die Öff­nung eines Advents­ka­len­der-Fen­sters durch einen unse­rer drei Weih­nachts­en­gel und die anschlie­ßen­de Los­zie­hung aus der Weihnachtslotterie.

