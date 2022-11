Stim­mungs­vol­les Adventsope­ning mit tol­len Aktionen

Das erste Advents­wo­chen­en­de in Erlan­gen star­tet am Frei­tag, den 25. Novem­ber 2022 mit fas­zi­nie­ren­den Wal­king-Acts, dem ersten Tag der Eis­lauf­flä­che „Erlan­gen like on Ice“ und vie­len Son­der­ak­tio­nen des Ein­zel­han­dels anläss­lich des Black Fri­days. Zusätz­lich zu den am Mon­tag (21.11.) star­ten­den drei Weih­nachts­märk­ten lädt das City-Manage­ment Erlan­gen so zum Shop­ping­zau­ber in die Innenstadt.

Der letz­te Frei­tag im Novem­ber hat sich mitt­ler­wei­le auch in Erlan­gen als wich­ti­ger Akti­ons­tag für den Ein­zel­han­del durch­ge­setzt. Der aus den USA stam­men­de sog. „Black Fri­day“ gilt als Auf­takt ins Weih­nachts­ge­schäft, was vie­le Betrie­be mit Son­der- & Rabatt­ak­tio­nen nut­zen. Die­ses Jahr sorgt das City-Manage­ment nicht nur mit der Weih­nachts­be­leuch­tung und der neu­en Eis­bahn­va­ri­an­te für ein beson­de­res Flair. Von 16 bis 20 Uhr dür­fen sich Besu­che­rin­nen und Besu­cher auf die Wal­king-Acts in der Innen­stadt freu­en. Die Gäste erwar­tet hier ein bun­tes Pro­gramm bestehend aus Feen­zau­ber, Far­ben­tän­zer, Licht­ge­stal­ten, tan­zen­de Leucht­ster­ne und noch eini­ges mehr auf den gro­ßen Ein­kaufs-Ach­sen der Stadt.

Zusätz­lich zu den Aktio­nen locken bei weih­nacht­li­cher Atmo­sphä­re bis in den Abend hin­ein die drei Weih­nachts­märk­te: die Wald­weih­nacht am Erlan­ger Schloss­platz, der histo­ri­sche Weih­nachts­markt am Neu­städ­ter Kir­chen­platz und der Alt­städ­ter Weih­nachts­markt am Alt­städ­ter Kir­chen­platz. Das Shop­ping­an­ge­bot in den Erlan­ger Geschäf­ten kön­nen die Gäste ent­spre­chend der Öff­nungs­zei­ten bis zu 20 Uhr für ihre Weih­nachts­ein­käu­fe nutzen.

Mehr Infos auf www​.erlan​gen​.info/​s​h​o​p​p​i​n​g​z​a​u​b​er/.