MdB Zeul­ner: „Die Spra­che ist der Schlüs­sel zur Welt, des­halb war es unver­ständ­lich und nicht akzep­ta­bel, dass die Bun­des­re­gie­rung das Pro­gramm „Sprach-Kita“ aus­lau­fen las­sen wollte“.

„Die Spra­che ist der Schlüs­sel zur Welt, des­halb war es unver­ständ­lich und nicht akzep­ta­bel, dass die Bun­des­re­gie­rung das Pro­gramm „Sprach-Kita“ aus­lau­fen las­sen woll­te“, so die Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Emmi Zeul­ner für den Wahl­kreis Kulm­bach, Lich­ten­fels, Bam­berg-Land. Aber der Ein­satz der CDU/C­SU-Bun­des­tags­frak­ti­on hat sich gelohnt: das Pro­gramm soll wei­ter­ge­führt werden.

Das Bun­des­fa­mi­li­en­mi­ni­ste­ri­um hat nun ange­kün­digt, dass das För­der­pro­gramm „Sprach-Kitas“ bis zum Som­mer 2023 wei­ter­fi­nan­ziert wer­den soll. Mehr als 500.000 Kin­der pro­fi­tie­ren bun­des­weit vom För­der­pro­gramm der Sprach-Kitas. Vor eini­gen Mona­ten wur­de mit­ge­teilt, dass das Pro­gramm nicht mehr mit Mit­teln im Bun­des­haus­halt für 2023 aus­ge­stat­tet wird. Damit wäre zukünf­tig die Mög­lich­keit der Erzie­he­rin­nen und Erzie­her, mit einer zusätz­li­chen Sprach­fach­kraft gemein­sam die sprach­li­che För­de­rung und Ent­wick­lung der Kin­der indi­vi­du­ell zu gestal­ten, weggefallen.

„In mei­nem Wahl­kreis haben bereits Ein­rich­tun­gen in Bad Staf­fel­stein, Michel­au, Red­witz, Wirsberg, Burg­kunst­adt, Kulm­bach und Thur­nau eine För­de­rung erhal­ten. Bei einem Besuch im Kin­der­gar­ten in Burg­kunst­adt wur­de bestä­tigt, dass sich das Pro­gramm mitt­ler­wei­le als fester Bestand­teil in vie­len Ein­rich­tun­gen eta­bliert hat und vie­le Eltern und Erzie­he­rin­nen und Erzie­her berich­ten mir von den posi­ti­ven Ent­wick­lun­gen der Kin­der“, so Zeul­ner wei­ter. „Ich set­ze mich des­halb mit Nach­druck wei­ter dafür ein, dass tau­sen­de deut­sche Sprach-Kitas bestehen blei­ben. Die­se Anzahl wol­len wir nicht redu­zie­ren, son­dern stär­ken“, so die Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Zeul­ner. „Ich bedan­ke mich bei der Lei­te­rin des Kin­der­gar­tens Chri­stus­kir­che in Burg­kunst­adt Ute Seel­mann, der Trä­ger­ver­tre­te­rin des Deka­nats Michel­au Anke Has­sel, Sprach­kraft Andrea Rode­rer, der Lei­te­rin der „Vil­la Son­nen­schein Kro­nach“ Elke Reif-Beck, Danie­la Gün­ther, stell­ver­tre­ten­de Lei­te­rin der Kita „Grün­schna­bel Red­witz“ und der Sprach­ex­per­tin der Burg­kunst­adter Ein­rich­tung Kat­rin Zal­es­ky-Gick für ihre wert­vol­le Arbeit und den offe­nen Aus­tausch, den wir gemein­sam im Sep­tem­ber die­sen Jah­res hat­ten“, so Zeul­ner abschließend.