Auch 2023 för­dert der Bund wie­der Ein­rich­tun­gen auf dem Gebiet der Musik, Lite­ra­tur, des Tan­zes und Thea­ters. Wie der Haus­halts­aus­schuss des Deut­schen Bun­des­ta­ges in der heu­ti­gen Berei­ni­gungs­sit­zung beschlos­sen hat, wer­den 500.000 Euro für das Bay­reuth Baro­que Ope­ra Festi­val zur Ver­fü­gung gestellt.

„Ich freue mich wirk­lich sehr, dass Bay­reuth Baro­que eine so erheb­li­che Sum­me erhält und damit auch die Wert­schät­zung ent­ge­gen­ge­bracht bekommt, die es ver­dient! Das Festi­val hat sich in den ver­gan­ge­nen Jah­ren zu einer neu­en Bay­reu­ther Insti­tu­ti­on ent­wickelt und belebt das Welt­kul­tur­er­be außer­or­dent­lich erfolg­reich. Es ist schön zu sehen, dass auch die aktu­el­le Staats­mi­ni­ste­rin Clau­dia Roth erkannt hat, was für eine eman­zi­pier­te und viel­fäl­tig talen­tier­te Frau unse­re Wil­hel­mi­ne war, auf der das Festi­val beruht und ihr Erbe bewah­ren möch­te“, so die Bay­reu­ther Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Dr. Sil­ke Lau­nert, die als Mit­glied des Haus­halts­aus­schus­ses über die zu ver­tei­len­den Gel­der mitbestimmt.

Zum Hin­ter­grund: Das inter­na­tio­na­le Festi­val Bay­reuth Baro­que fin­det im Mark­gräf­li­chen Opern­haus Bay­reuth statt und erweckt barocke Opern am Ori­gi­nal­schau­platz zu neu­em Leben. Das 1748 eröff­ne­te Thea­ter Wil­hel­mi­nes ist das best­erhal­te­ne Bei­spiel eines frei­ste­hen­den barocken Hoftheaters.