Stadt Bay­reuth bie­tet am 20. Novem­ber einen kosten­lo­sen Bus­trans­fer zum Thea­ter Hof an

Die Stadt Bay­reuth bie­tet zur Auf­füh­rung der Oper „Hele­na Citró­no­vá“ von Som­tow Sucha­rit­kul am Sonn­tag, 20. Novem­ber, im Thea­ter Hof einen kosten­lo­sen Bus­trans­fer in die ober­frän­ki­sche Nach­bar­stadt an. Vor­stel­lungs­be­ginn ist um 18 Uhr.

Ausch­witz 1942: Züge aus ganz Euro­pa rat­tern in das berüch­tig­te Todes­la­ger. Unter den Zwangs­ar­bei­tern ist eine jun­ge slo­wa­ki­sche Jüdin: Hele­na Citró­no­vá. Als ver­an­lasst wird, dass die jun­ge Frau ein Geburts­tags­ständ­chen für den SS-Auf­se­her Franz Wunsch sin­gen soll, ist die­ser ganz fas­zi­niert und gebannt. Was erst ein Kampf ums nack­te Über­le­ben ist, ent­wickelt sich zuneh­mend zu einer ver­bo­te­nen Lie­be in Ausch­witz – einem der men­schen­ver­ach­tend­sten Orte der Welt. Hat die­se Ver­bin­dung eine Chance?

Der in Thai­land gefei­er­te Kom­po­nist Som­tow Sucha­rit­kul ent­führt die Zuschaue­rin­nen und Zuschau­er mit einer Musik zwi­schen Richard Strauss, Gustav Mah­ler und Ber­nard Herr­mann (Kom­po­nist vie­ler Hitch­cock-Film­mu­si­ken), kom­bi­niert mit dem ganz eige­nen Klang des Klez­mer, in die Dun­kel­heit des Holo­caust. Dem Thea­ter Hof ist es gelun­gen, als erstes Thea­ter im deutsch­spra­chi­gen Raum die exklu­si­ven Rech­te für die erst 2020 urauf­ge­führ­te Oper zu bekommen.

80 Jah­re nach Beginn der Mas­sen­de­por­ta­tio­nen erin­nert das Thea­ter Hof mit die­ser auf­rüt­teln­den Oper an eines der dun­kel­sten Kapi­tel der deut­schen Geschich­te und des­sen unzäh­li­ge Opfer, denn die rea­le Geschich­te von Hele­na Citró­no­vá und Franz Wunsch steht für das Schick­sal von Mil­lio­nen von Men­schen. Das Werk wird am Thea­ter Hof erst­mals in deut­scher Spra­che gezeigt.

Zur Fahrt nach Hof ste­hen am 20. Novem­ber, ab 16 Uhr, Bus­se am Luit­pold­platz vor der Spar­kas­se bereit. Der letz­te Bus fährt pünkt­lich um 16.30 Uhr ab, für jedes erwor­be­ne Ticket wird ein Platz in den Bus­sen bereit­ge­hal­ten. Der Trans­fer nach Hof und wie­der zurück ist im regu­lä­ren Ein­tritts­preis ent­hal­ten und beinhal­tet zusätz­lich ein Pro­gramm­heft. Den Ein­stieg in die Bus­se über­nimmt das bewähr­te Per­so­nal der Stadt­hal­le. Nach der Auf­füh­rung ste­hen nach der Ankunft in Bay­reuth am Luit­pold­platz kosten­lo­se Thea­ter­bus­se für den Trans­fer im Stadt­ge­biet bereit.

Die Ein­tritts­kar­ten kön­nen direkt tele­fo­nisch unter 09281 / 70 70 290 (Fax 09281 / 70 70 292) oder per Mail an kasse@​theater-​hof.​de an der Thea­ter­kas­se in Hof erwor­ben wer­den. Sie ist Mon­tag bis Sams­tag von 10 bis 14 Uhr geöff­net, Mitt­woch zusätz­lich von 18 bis 20 Uhr. Tele­fo­nisch ist sie mon­tags bis sams­tags bereits ab 9 Uhr erreich­bar. Zusätz­lich kön­nen die Kar­ten auch im Online­shop des Thea­ter Hof unter www​.thea​ter​-hof​.de/​k​a​r​ten gekauft werden.