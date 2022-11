Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

COBURG. Am 08.11.2022, tank­te an einer Tank­stel­le in der Cal­len­ber­ger Stra­ße eine bis­lang unbe­kann­te Per­son ihren Pkw. Statt zu bezah­len fuhr der Mann davon, es ent­stand eine Tank­schuld von 30.-€.

Die Poli­zei hat die Ermitt­lun­gen wegen Tank­be­trug aufgenommen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

- Fehl­an­zei­ge -