Seit 1. Novem­ber 2022 ist der Dr. Ste­fan Brod­mer­kel Regie­rungs­rat am Land­rats­amt Bay­reuth und Lei­ter des Geschäfts­be­reichs „Bau­en und Umwelt“. Dr. Brod­mer­kel stammt gebür­tig aus Markt­red­witz. Dort leg­te er 2008 das Abitur ab und lei­ste­te Zivil­dienst. Danach stu­dier­te er an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth Rechts­wis­sen­schaf­ten und Geschich­te. Er leg­te 2014 die erste juri­sti­sche Staats­prü­fung ab und war anschlie­ßend als wis­sen­schaft­li­cher Mit­ar­bei­ter am Lehr­stuhl von Prof. Dr. Mar­kus Möstl tätig. Wäh­rend die­ser Zeit ent­stand sei­ne Dis­ser­ta­ti­on zum The­ma „Kom­mu­na­le Selbst­ver­wal­tung im länd­li­chen Raum“. Nach dem Refe­ren­da­ri­at im Bezirk des Ober­lan­des­ge­richts Bam­berg trat Dr. Brod­mer­kel 2020 in den Staats­dienst und war zunächst Rich­ter beim Ver­wal­tungs­ge­richt Bay­reuth, bis er ans Land­rats­amt Bay­reuth wechselte.