Quar­tett „Love of Autumn“ prä­sen­tiert die schön­sten Melo­dien aus Film, Musi­cal und der Pop­ge­schich­te – Frei­tag, 11. und Sams­tag, 12. Novem­ber 2022 jeweils um 20:00 Uhr in der Reithalle

Am Frei­tag, den 11. und Sams­tag, den 12. Novem­ber 2022 prä­sen­tiert das Män­ner­quar­tett „Love of Autumn“ aus dem Chor des Lan­des­thea­ters Coburg jeweils um 20:00 Uhr bekann­te Melo­dien aus Film und Musi­cal sowie Welt­hits in der Reit­hal­le. Zu hören sind unter ande­rem die schön­sten Songs aus Walt-Dis­ney-Fil­men, Hits wie „The Lion Sleeps Tonight“, zeit­lo­se Lie­bes­lie­der wie „The Rose“, aber auch ein Med­ley mit den unver­gess­li­chen ABBA-Hits.

Gegrün­det hat sich das Ensem­ble, um ein­mal ein Pro­gramm mit Lieb­lings­ti­teln kre­ieren zu kön­nen, das bewusst einen Kon­trast zur Klas­sik setzt. Das Quar­tett besteht aus Chri­sti­an Huber (Bari­ton), Simon van Rens­burg (Bari­ton), Jae­han Bae (Tenor) und Jin­wook Jeong (Bass) und wird von Mina Kim am Kla­vier beglei­tet. Der Abend ver­spricht wun­der­ba­re vier­stim­mi­ge Arran­ge­ments bekann­ter Titel und birgt aku­te Ohrwurmgefahr.

Tickets für die bei­den Kon­zer­te sind online unter www​.lan​des​thea​ter​-coburg​.de, an der Abend­kas­se ab einer Stun­de vor Vor­stel­lungs­be­ginn sowie über die Thea­ter­kas­se buch­bar. Bit­te beach­ten Sie, dass die­se am Mitt­woch, den 09. Novem­ber auf­grund einer Per­so­nal­ver­samm­lung erst um 13:00 Uhr öffnet.