Ange­la Ave­ti­s­y­an Quar­tet – Jazz-Novem­ber am Sams­tag, 12. Novem­ber 2022

„Sur­roun­ded by silence“ heißt das aktu­el­le Album des Ange­la Ave­ti­s­y­an Quar­tet. Beim Rein­hö­ren stellt man fest: Man ist umge­ben, das ja. Von Stil­le kann aber kei­ne Rede sein, auch wenn die mei­sten Stücke im Pro­gramm des Quar­tetts so chil­lig und sanft sind wie eine Umar­mung des besten Freun­des, beru­hi­gend und auf­mun­ternd, manch­mal melan­cho­lisch und doch immer mit posi­ti­ven Akzenten.

Die arme­ni­sche Trom­pe­te­rin Ange­la Ave­ti­s­y­an hat her­aus­ra­gen­de Kol­le­gen um sich ver­sam­melt: Pia­nist Mischa Anto­nov, Bas­sist Maxi­mi­li­an Hir­ning und Schlag­zeu­ger Simon Popp schaf­fen einen per­fek­ten Klang­tep­pich für Ange­las gefühl­vol­le Kom­po­si­tio­nen. Fili­gra­ne Arran­ge­ments, Sound­schat­tie­run­gen vol­ler neu­er Ideen, Groo­ves zum Mit­wip­pen – und dar­über die poe­ti­schen, mal lei­sen, mal tem­pe­ra­ment­vol­len Melo­dien, hier und da auch mit ein­deu­ti­gen Hin­wei­sen auf Ange­las Her­kunft. In Arme­ni­en gebo­ren, in Sibi­ri­en auf­ge­wach­sen, stu­dier­te Ange­la Ave­ti­s­y­an in Frei­burg Trom­pe­te, wo sie Mischa ken­nen­lern­te. Schnell fan­den die bei­den musi­ka­lisch zuein­an­der und grün­de­ten ein Quar­tett, das 2013 sein erstes Album, „Insi­de“, her­aus­brach­te. Das zwei­te, „Sur­roun­ded by silence“, folg­te 2019. Am Bass und Schlag­zeug wech­seln sich die Musi­ker regel­mä­ßig ab, in Bay­reuth hat Ange­la zwei Kol­le­gen aus Mün­chen dabei.

Das Ange­la Ave­ti­s­y­an Quar­tet bewegt sich musi­ka­lisch zwi­schen Jazz, Pop, Rock und Funk. Eige­ne Kom­po­si­tio­nen wech­seln sich ab mit Inter­pre­ta­tio­nen von Welt­hits, ob von Cold­play oder Mas­si­ve Attack. Die (lei­der) ein­zi­ge Frau beim dies­jäh­ri­gen Jazz-Novem­ber und ihr Quar­tett ent­füh­ren Sie in chil­li­ge Klang­wel­ten entführen.

Ver­an­stal­tungs­ort: DAS ZEN­TRUM – Klein­kunst­büh­ne, Äuße­re Bad­stra­ße 7a, 95448 Bayreuth

Ein­lass: 22:00 Uhr

Beginn: 22:30 Uhr

Ver­an­stal­ter: Jazz­fo­rum Bay­reuth e.V.

VVK: 20 € reg./10 € erm. | www​.okticket​.de

Mehr Infos: www​.ange​la​-ave​ti​s​y​an​-4tet​.com