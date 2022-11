Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt: Bio­ton­ne ohne Pla­stik und Maden

Abfall­wirt­schaft betei­ligt sich an bun­des­wei­ter „Akti­on Bio­ton­ne Deutsch­land“ Ver­un­rei­ni­gun­gen in Bio­ab­fäl­len haben laut Bun­des­gü­te­ge­mein­schaft Kom­post e.V. in den letz­ten Jahren…