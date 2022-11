WUN­SIE­DEL. Das Poli­zei­prä­si­di­um Ober­fran­ken weist anläss­lich der für kom­men­den Sams­tag, 12. Novem­ber 2022, im Stadt­ge­biet von Wun­sie­del ange­mel­de­ten Ver­samm­lun­gen und Ver­an­stal­tun­gen auf die mög­li­chen Behin­de­run­gen und teil­wei­sen Sper­run­gen des Stra­ßen­ver­kehrs hin.

Um den rei­bungs­lo­sen Ver­lauf der ange­mel­de­ten Ver­samm­lun­gen und Ver­an­stal­tun­gen im Bereich von Wun­sie­del zu gewähr­lei­sten, führt die Ober­frän­ki­sche Poli­zei mit Unter­stüt­zung zahl­rei­cher umlie­gen­der Dienst­stel­len sowie der Baye­ri­schen Bereit­schafts­po­li­zei und der Bun­des­po­li­zei ent­spre­chen­de Ein­satz­maß­nah­men durch. Hier­zu ist es erfor­der­lich, dass ins­be­son­de­re im nörd­li­chen Wohn­ge­biet sowie in der Innen­stadt Stra­ßen gesperrt wer­den. Dar­über hin­aus wird die Eger­stra­ße ab der Abzwei­gung Am Stein­acker stadt­ein­wärts, die Karl-Sand-Stra­ße, Am Bahn­hof, Hofer Stra­ße und Maxi­mi­li­an­stra­ße für den Fahr­zeug­ver­kehr zeit­wei­se gesperrt sein.

In den genann­ten Berei­chen bestehen für den Sams­tag Halt­ver­bots­re­ge­lun­gen, die zwin­gend beach­tet wer­den müssen.