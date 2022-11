Die gemein­sa­me Gedenk­fei­er der Stadt Coburg und des Volks­bun­des Deut­sche Kriegs­grä­ber­für­sor­ge e. V. – Kreis­ver­band Coburg – fin­det am Sonn­tag, 13. Novem­ber 2022 statt und beginnt um 10.00 Uhr mit einem öku­me­ni­schen Got­tes­dienst in der Stadt­kir­che St. Moriz. Nach dem Got­tes­dienst fol­gen Kranz­nie­der­le­gun­gen am Schloss­platz sowie am städ­ti­schen Friedhof.

zeit­li­cher Ablauf