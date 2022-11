Nico Theo Quin­tett – Jazz-Novem­ber am Sonn­tag, 13. Novem­ber 2022

Der Jazz-Novem­ber ist seit jeher auch die per­fek­te Büh­ne für viel ver­spre­chen­de Nach­wuchs­mu­si­ker wie das Nico Theo Quin­tett. Die For­ma­ti­on unter der Lei­tung von Nico Theo­dos­sia­dis hat in den letz­ten Jah­ren eini­ge Prei­se abge­räumt, 2022 vor­erst gekrönt vom 2. Platz beim Euro­päi­schen Jazz­wett­be­werb Burg­hau­sen und 1. Platz beim Nach­wuchs­wett­be­werb des baye­ri­schen Jazzverbands.

Nach­wuchs hoch fünf: Neben Nico am Saxo­phon und Kla­ri­net­te erle­ben wir Simon Schneid an der Gitar­re, Jan-Peter Itze am Pia­no, Micha­el Gold­mann am E‑Bass und Kon­rad Pat­zig an den Drums. Die jazz­klas­sisch anmu­ten­den Kom­po­si­tio­nen wer­den von Welt­mu­sik gefärbt, die einen Kon­tra­punkt zum kom­pak­ten Sound des Quin­tetts dar­stellt. Ein Gig des Quin­tetts ist dabei ganz klar eine Five-Men-Show: Neben den Soli des Band­lea­ders fin­det jeder Musi­ker genü­gend Frei­raum, um die Stär­ken an sei­nem Instru­ment im wahr­sten Sin­ne des Wor­tes aus­zu­spie­len und indi­vi­du­el­le Wege im Rah­men des Gesamt­kon­zepts zu gehen.

Und so zeich­net die Band eige­ne musi­ka­li­sche Bil­der, aus­ge­wo­gen und kom­plex, mit einer top aus­ge­ar­bei­te­ten Dra­ma­tur­gie, die zwi­schen Lyrik und expres­si­ven Momen­ten wech­selt. Bewun­derns­wert und abso­lut erlebenswert!

Ver­an­stal­tungs­ort: DAS ZEN­TRUM – Klein­kunst­büh­ne, Äuße­re Bad­stra­ße 7a, 95448 Bayreuth

Ein­lass: 16:00 Uhr

Beginn: 16:30 Uhr

Ver­an­stal­ter: Jazz­fo­rum Bay­reuth e.V.

VVK: Der Ein­tritt ist frei

Mehr Infos: www​.nico​-theo​.com