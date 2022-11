Städ­te­part­ner­schaft mit der ukrai­ni­schen Stadt Zolochiv

SPD-Frak­ti­on bean­tragt Städ­te­part­ner­schaft mit der ukrai­ni­schen Stadt Zolochiv

Die SPD-Stadt­rats­frak­ti­on Bam­berg wird in der näch­sten Stadt­rats­sit­zung einen Antrag auf Grün­dung einer Städ­te­part­ner­schaft mit der ukrai­ni­schen Stadt Zolochiv ein­brin­gen. In enger und ver­trau­ens­vol­ler Zusam­men­ar­beit mit dem ukrai­ni­schen Ver­ein Bamberg:UA haben wir uns, so der SPD-Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de Heinz Kunt­ke, dazu ent­schlos­sen in die­ser schwie­ri­gen Zeit die­ses wich­ti­ge Zei­chen zu setzen.

Nach der völ­ker­rechts­wid­ri­gen Anne­xi­on der Krim durch die Rus­si­sche Föde­ra­ti­on im Jahr 2014 und den seit­her andau­ern­den krie­ge­ri­schen Aus­ein­an­der­set­zun­gen im Osten der Ukrai­ne muss­ten Anfang die­sen Jah­res, kon­kret seit dem 24.02.2022, durch den voll­um­fäng­li­chen Angriffs­krieg Russ­lands lang geglaub­te Über­zeu­gun­gen neu bewer­tet wer­den. Doch in aller­er­ster Linie hat­te und hat der Krieg Aus­wir­kun­gen auf das Leben von Ukrainer:innen, stellt die stell­ver­tre­ten­de SPD-Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de Inge­borg Eich­horn klar.

Durch uni­ver­si­tä­re und per­sön­li­che Ver­bin­dun­gen bestehen von Sei­ten des Ver­eins bereits gute Bezie­hun­gen zur Stadt­ge­mein­schaft von Zolochiv, wel­che nur 60 km öst­lich von Lviv, ehe­mals Lem­berg, liegt. Zolochiv hat in den letz­ten Mona­ten außer­dem vie­le Bin­nen­flücht­lin­gen aus der Ost­ukrai­ne aufgenommen.

Einer der zen­tra­len Bot­schaf­ten des kürz­lich erfolg­ten und lang­erwar­te­ten Besu­ches des deut­schen Bun­des­prä­si­den­ten Frank-Wal­ter Stein­mei­er in Kiew lau­te­te ent­spre­chend wie folgt: „Die Men­schen in der Ukrai­ne brau­chen uns“. Als kon­kre­te Maß­nah­me rie­fen Stein­mei­er und Selen­skyj daher zur Schaf­fung von neu­en deutsch-ukrai­ni­schen Städ­te­part­ner­schaf­ten auf. Die­se sei­en ein ent­schei­den­der Kanal für effek­ti­ve, kon­kre­te Hil­fe und Soli­da­ri­tät vor Ort.

Gera­de mit Blick auf die Zeit nach Ende des Kriegs kann die Städ­te­part­ner­schaft mit Zolochiv zu einer lang­fri­sti­gen Zusam­men­ar­beit aus­ge­wei­tet wer­den, so SPD-Stadt­rat Peter Süß. Wie auch bei ver­gleich­ba­ren Part­ner­schaf­ten kön­nen sich die Bürger:innen der bei­den Städ­te dann gegen­sei­tig besu­chen, aus­tau­schen und die inter­kul­tu­rel­le Brücke zwi­schen Deutsch­land und der Ukrai­ne ausbauen.

Hier­für eig­net sich Zolochiv auf­grund der guten Erreich­bar­keit inner­halb der Ukrai­ne eben­falls sehr gut, erklär­te die Spre­che­rin des ukrai­ni­schen Ver­eins Bamberg:UA Maria­na Logvinenko.