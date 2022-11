Immor­tal Oni­on – Jazz-Novem­ber am Frei­tag, 11. Novem­ber 2022

Polen. Die Wie­ge so man­cher Jazz­le­gen­den, die welt­weit vie­le inspi­riert haben. Kome­da, Wró­blew­ski, Stań­ko sei­en hier stell­ver­tre­tend genannt – und ihre mehr als wür­di­gen Nach­fol­ger zei­gen am 11. Novem­ber auf der Klein­kunst­büh­ne im Zen­trum, dass der pol­ni­sche Jazz wei­ter­hin krea­tiv, quick­le­ben­dig und über­ra­schend ist. Immor­tal Oni­on heißt das Trio, das sich in kei­ne Schub­la­de stecken las­sen will. 2022 haben Zie­mo­wit Klimek (Bass/​Electronics), Tomir Śpiołek (Pia­no), Woj­tek War­mi­jak (Drums) ein Album mit dem pol­ni­schen Saxo­pho­ni­sten Mich­ał Jan Cie­siel­ski auf­ge­nom­men – und ihn gleich für die Rei­se nach Bay­reuth mit ein­ge­packt. Sei­ne lyri­schen Ein­sät­ze ergän­zen das Trio auf fast schon zau­ber­haf­te Weise.

Ja, Jazz ist es durch­aus. Doch die jun­gen Musi­ker aus Dan­zig wol­len mehr. Da gibt es Pas­sa­gen, die als Sound­track zu so man­chem Hol­ly­wood-Film fun­gie­ren könn­ten. Mini­mal wird ganz groß geschrie­ben, Elek­tro sowie­so und auch ein biss­chen Fusi­on. Von Pro­gres­si­ve-Metal-Ein­flüs­sen ist dann der Weg zu Pro­gres­si­ve Jazz auch nicht weit. Aber bit­te ganz sanft und hier und da auch ein biss­chen ent­rückt, mit star­ken Akzen­ten zwi­schen­drin, die unter die Haut gehen. Fast schon uner­hört jung sind die vier, kei­ner über 30. Ein span­nen­der Beleg dafür, dass Jazz in Polen einen völ­lig ande­ren Stel­len­wert hat als in so man­chem Nach­bar­land. 2016 gewan­nen sie den Jazz Pho­no­gra­phic Debut Award in Dan­zig, Start­schuss zu einer mitt­ler­wei­le inter­na­tio­na­len Karriere.

Ver­an­stal­tungs­ort: DAS ZEN­TRUM – Klein­kunst­büh­ne, Äuße­re Bad­stra­ße 7a, 95448 Bayreuth

Ein­lass: 22:00 Uhr

Beginn: 22:30 Uhr

Ver­an­stal­ter: Jazz­fo­rum Bay­reuth e.V.

Wei­te­re Infos unter: https://​www​.das​-zen​trum​.de/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​-​m​u​s​i​k​/​i​m​m​o​r​t​a​l​-​o​n​i​o​n​-​1​9​5​4​.​h​tml sowie www​.immor​ta​lo​ni​on​.com