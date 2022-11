Urauf­füh­rung des Stücks „tie­fer Grund“ von Björn SC Deigner

Am Sams­tag, 12. Novem­ber 2022, um 20 Uhr, fei­ert Björn SC Deig­ners Urauf­füh­rung „tie­fer Grund“ sei­ne Pre­miè­re im Stu­dio des ETA Hoff­mann Thea­ters.

Zum Stück

Im Leben eines Eltern­paa­res gibt es wohl kei­ne grö­ße­re Angst, als den Ver­lust des eige­nen Kin­des erfah­ren zu müs­sen. Was aber, wenn man sei­nen Sohn nicht nur ver­lo­ren hat, son­dern er auch noch Schuld auf sich gela­den hat? „tie­fer Grund“ folgt einem Eltern­paar bei dem Ver­such, die­ses dop­pel­te Trau­ma zu ver­win­den: Wie geht man damit um, dass das eige­ne Kind einem frem­der war als man dach­te? Wie kann ein Leben ohne den Sohn aus­se­hen? Kann aus dem „Über­le­ben“ ein Leben werden?

Der Text zeich­net unter­schied­li­che Sta­tio­nen die­ses Lebens nach: Wir erle­ben die noch leich­ten und ver­meint­lich unbe­fan­ge­nen Zei­ten der Ver­gan­gen­heit eben­so wie die Sprach­lo­sig­keit der Gegen­wart des Paares.

Dabei stellt sich die Fra­ge, wie unschul­dig Ver­gan­gen­heit sein kann, wenn man ein­mal begon­nen hat sie zu befra­gen. Wel­che Prei­se wur­den gezahlt, um das eige­ne Glücks­ver­spre­chen zu errei­chen, als Paar und als Fami­lie? Und wenn sich das Glück nicht ein­stellt: War es das wert? Wo beginnt die eige­ne Schuld am Schick­sal ande­rer und ab wann ist man als Mensch trotz Fami­lie allein? Bei­de Eltern­tei­le ver­lie­ren nicht nur ihr Kind, son­dern auch den Grund, auf dem sie ste­hen. Das Gesche­hen zieht sie unter die Ober­flä­che all des­sen, was wir als Lebens­rea­li­tät tei­len, und so bege­ben wir uns mit ihnen auf die Suche nach dem „War­um?“.

Björn SC Deig­ner ist als Autor für Thea­ter und Hör­spiel sowie als Sound­de­si­gner und Kom­po­nist tätig. In Bam­berg wur­den bereits sei­ne Stücke „Der Reichs­kanz­ler von Atlan­tis“, „Die Poli­zey“ und „Der end­los tip­pen­de Affe“ uraufgeführt.

In sei­nem neu­en Auf­trags­werk für das ETA Hoff­mann Thea­ter erzählt Björn SC Deig­ner in einem inti­men Kam­mer­spiel von der Zer­brech­lich­keit unse­rer Hoff­nun­gen und der Stär­ke von Gemeinschaft.

Regie: Sibyl­le Broll-Pape

Büh­ne und Kostü­me: Trixy Royeck

Dra­ma­tur­gie: Petra Schiller

Es spie­len: Flo­ri­an Wal­ter, Bar­ba­ra Wurster

Wei­te­re Vor­stel­lun­gen im Novem­ber: 13., 16., 17., 18.11.2022 | im Dezem­ber: 08., 09., 10., 21., 27.12.2022

Tickets und wei­te­re Infos: https://​thea​ter​.bam​berg​.de/​s​p​i​e​l​p​l​a​n​/​s​t​u​e​c​k​e​/​t​i​e​f​e​r​-​g​r​u​nd/