St. Kili­an prä­sen­tiert: Das V. Cel­tic Cast­le Festi­val auf Schloss Thur­nau vom 11. bis 13 Novem­ber 2022

Alle Freun­de der bri­ti­schen Inseln kom­men beim fünf­ten Cel­tic Cast­le Festi­val wie­der auf ihre Kosten. Das Wochen­en­de vom Frei­tag, 11. Novem­ber bis Sonn­tag, 13. Novem­ber 2022 bie­tet viel Musik, kuli­na­ri­sche Genüs­se und hoch­wer­tig­sten Whis­ky – und alles im stil­vol­len Ambi­en­te auf Schloss Thurnau!

Das Kut­schen­haus wird am Frei­tag und am Sams­tag Schau­platz eines wun­der­ba­ren stil­vol­len Mit­tel­al­ter­ban­ketts. Wah­re Gau­men­freu­den erwar­ten Sie bei einem fest­li­chen Din­ner. Las­sen Sie sich in das mysti­sche Irland aus längst ver­gan­ge­nen Tagen ent­füh­ren und genie­ßen Sie die kel­ti­sche Tafel­run­de. Beim Fest auf Schloss Thur­nau wird die edle Zeit des Mit­tel­al­ters erleb­bar. Stepp­tän­zer, Musi­ker und Sän­ger neh­men Sie mit auf eine Zeit­rei­se. Aber Vor­sicht: Es gel­ten stren­ge Tisch­re­geln! Wer sie miss­ach­tet, kommt an den Pranger.

Das Cel­tic Cast­le Festi­val hat sich in den letz­ten Jah­ren zum festen Bestand­teil der deut­schen Whis­ky­sze­ne eta­bliert. Grund dafür ist der uner­müd­li­che Ein­satz von Udo Sonn­tag. Er ist nicht nur der Bio­graph von Jim McE­wan mit der Buch „A Journeyman’s Jour­ney“, son­dern auch ein rede­ge­wand­ter und lei­den­schaft­li­cher Whis­ky­ke­n­ner. Für das Wochen­en­de wer­den gleich drei außer­ge­wöhn­li­che Tastings angeboten.

Am Frei­tag kom­men die Freun­de der wohl inno­va­tiv­sten Islay Bren­ne­rei Bruichlad­dich auf ihre Kosten. Sicher wer­den hier wie­der beson­de­re Abfül­lun­gen zum Ein­satz kom­men und wer weiß, wel­che Über­ra­schun­gen und Begeg­nun­gen Udo vor­be­rei­tet hat. Die Tat­sa­che, dass auch die Islay Cask Com­pa­ny mit dabei ist, ver­heißt schon mal Gutes – und Jim McE­wan ist auch vor Ort.

Am Sams­tag dür­fen wir Deutsch­lands größ­te und inter­na­tio­nal aus­ge­zeich­ne­te Whis­ky­bren­ne­rei begrü­ßen – St. Kili­an Distil­lers. Im Gepäck wer­den sehr erle­se­nen Trop­fen mit dabei sein. Beson­ders freu­en wir uns auf die erste exklu­si­ve Cel­tic Cast­le Abfül­lung. Neben den Whis­kys begeg­nen Sie dazu noch die Men­schen, die ihn mit Lei­den­schaft gemacht haben. Zum Bei­spiel stellt Mario Rudolf, der wohl bekann­te­ste deut­sche Master Distil­ler, sei­ne per­sön­lich Krea­tio­nen vor und erzählt die Geschich­ten dahinter.

Den wür­di­gen Abschluss des Festi­vals bil­det am Sonn­tag um 13:00 Uhr die gro­ße Whis­ky & Music-Expe­ri­ence im alt­ehr­wür­di­gen Kut­schen­haus. Auf der Büh­ne tref­fen Sie Cha­rak­te­re aus der Welt des Whis­kys zu einem Tasting der beson­de­ren Art. Neben Mario Rudolf, Dr. Heinz Wein­ber­ger, Mat­thi­as Brück­ner und Udo Sonn­tag erwar­ten wir als Star­gä­ste auch zwei alte Bekann­te und Freun­de des Festi­vals: Die Whis­ky­le­gen­de Jim McE­wan und den Whis­ky­bar­den Robin Laing. Erle­ben Sie außer­ge­wöhn­li­che Whis­kys aus ver­schie­de­nen Destil­le­rien in einer exklu­si­ven Run­de. Kuli­na­risch wird am Sonn­tag das regio­na­le Genuss­bü­fett zum Bri­tish Buf­fet, bei dem die Lecke­rei­en der irisch-eng­li­schen Küche prä­sen­tiert werden.

Das abwechs­lungs­rei­che Pro­gramm im Überblick

Frei­tag 19.00 Uhr: Cel­tic Din­ner­show mit Irish Stepp­dance 19.00 Uhr: Whis­ky­ta­sting Bruichladdich.

Sams­tag 16.00 bis 19.00 Uhr: Whis­ky­ta­sting St. Kili­an Distillers.

19.00 Uhr: Cel­tic Din­ner­show mit Irish Steppdance

21:00 Uhr Lesung & Whis­ky­ta­sting „A Journeyman’s Jounrney“

Sonn­tag 11.30 bis 14.30 Uhr: Bri­tish Bufett

High­light: 13.00 bis 16.00 Uhr: Whisky&Music Experience

Kar­ten und wei­te­re Infos: https://​hart​ls​.eu/​p​r​o​d​u​k​t​-​k​a​t​e​g​o​r​i​e​/​s​c​h​l​o​s​s​-​t​h​u​r​n​au/

Coro­na-Hin­weis: Tickets oder Reser­vie­run­gen sind unbe­dingt erfor­der­lich. Hygie­nekon­zept wird beach­tet. Die Whis­ky­ta­stings wür­den bei Coro­na­ein­schrän­kun­gen auch als Online-Ver­si­on stattfinden.