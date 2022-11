Für die Erschlie­ßung des Neu­bau­ge­bie­tes „Berg­stra­ße“ am Orts­rand von Bad Ste­ben mit Blick bis ins Fich­tel­ge­bir­ge sind die Vor­be­rei­tun­gen abge­schlos­sen. Mit dem sym­bo­li­schen Spa­ten­stich lau­fen nun auch offi­zi­ell die Erschließungsarbeiten.

Bür­ger­mei­ster Bert Horn kommt ins Schwär­men: „Hier ent­ste­hen 19 Bau­plät­ze in Grö­ßen von 480 bis 800 Qua­drat­me­ter in wun­der­ba­rer Lage und mit herr­li­chen Pan­ora­ma-Blick, die trotz­dem orts­nah sind.“ Bür­ger­mei­ster Horn erklärt, dass nun end­lich das Ziel eige­ne Bau­plät­ze im Orts­kern umge­setzt wer­de. „Die Gemein­de hat die Grund­flä­che von 1,4 Hekt­ar von einer Erben­ge­mein­schaft gekauft, die frü­her zum Anwe­sen Bau­ern­hof Mör­tel gehör­te“, erzählt Horn und auch, dass es bereits Inter­es­sen­ten für Bau­plät­ze geben, die Ver­mark­tung über das Immo­bi­li­en­bü­ro von Ben­ja­min Horn in Nai­la-Marles­reuth lau­fe. Aktu­ell wer­de das Are­al erschlos­sen mit Was­ser und Kanal, diver­sen Ver­sor­gungs­lei­ten wie bei­spiels­wei­se Glas­fa­ser durch die Anten­nen­ge­mein­schaft Bad Ste­ben. „Dann kön­nen die Häus­le­bau­er im Home­of­fice mit bester Aus­sicht und hoher Geschwin­dig­keit welt­weit arbei­ten“, blickt der Bür­ger­mei­ster vor­aus und infor­miert, dass es einen Geh­weg nicht geben wer­de. „Es wird bar­rie­re­frei gebaut“, merkt Bür­ger­mei­ster Bert Horn an, der vom Ent­ste­hen einer Ring­stra­ße spricht, die jeweils in die Berg­stra­ße mündet.

„Über den Namen für die neue Stra­ße ent­schei­det der Markt­ge­mein­de­rat in der kom­men­den Sit­zung“, erklärt der Bür­ger­mei­ster und ergänzt, dass sei­tens der Ver­wal­tung Son­nen­stra­ße vor­ge­schla­gen wer­de. „Es kön­nen aber noch ande­re Vor­schlä­ge ein­ge­bracht wer­den, die Mehr­heit ent­schei­det.“ Die Pla­nung obliegt Köh­ler Inge­nieur­ge­sell­schaft GmbH & Co. KG Bad Ste­ben und die Bau­aus­füh­rung der Fir­ma Luding aus Reg­nitz­losau. „Solan­ge es die Wit­te­rung zulässt, wer­den die Arbei­ten fort­ge­setzt“, ver­si­chert der Bau­lei­ter der Fir­ma Luding, Hei­ko Josi­ger und nennt als Fer­tig­stel­lung der Erschlie­ßungs­ar­bei­ten Mit­te kom­men­den Jah­res. „Es hängt ganz allein von den bevor­ste­hen­den Win­ter­mo­na­ten ab.“

Im Zuge der Erschlie­ßung wird zugleich die Berg­stra­ße auf 220 Meter im Voll­aus­bau erneu­ert. Die Kosten für die Gesamt­bau­maß­nah­me bezif­fert Bür­ger­mei­ster Bert Horn mit 1,25 Mil­lio­nen Euro und infor­miert, dass die Erschlie­ßung in Koope­ra­ti­on mit Bay­ern­Grund, Grund­stücks­be­schaf­fungs- und ‑erschlie­ßungs- GmbH erfol­ge, so dass die Erschlie­ßungs­ko­sten vor­fi­nan­ziert werden.