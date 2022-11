Ein 27jähriger wur­de am 09.11.22 gegen 16.10 Uhr dabei beob­ach­tet, als er in gebück­ter Hal­tung am Ufer der Rei­chen Ebrach stand. Bei genaue­rem Hin­se­hen stell­te sich her­aus, dass er mit zwei Tele­skopru­ten Karp­fen angel­te. Er konn­te kei­ner­lei Erlaub­nis­se vor­zei­gen. Der jun­ge Mann hat­te noch nichts gefan­gen. Ihn erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Fischwilderei.

