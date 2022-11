Kli­ma­kri­se – War­um wir nicht tun, was wir wissen

Online-Vor­trag mit Dr. Katha­ri­na Van Brons­wi­jk (Psy­cho­lo­gi­sche Psy­cho­the­ra­peu­tin) am Diens­tag, 15. Novem­ber, 19:30 Uhr

Haben Sie sich auch schon mal gefragt, war­um wir Men­schen es nicht hin­be­kom­men, im Umwelt­schutz unse­re Vor­sät­ze umzu­set­zen? Eigent­lich wis­sen wir ja alle, was wir tun müss­ten – ABER… am Ende pas­siert wenig. In die­sem Vor­trag erklärt Katha­ri­na van Brons­wi­jk (Psy­cho­lo­gists for Future), wie die­se Lücke zustan­de kommt und wie sie über­wun­den wer­den kann.

Der Vor­trag ist kostenlos.

Anmel­dung unter:

https://​www​.vhs​-bam​berg​-land​.de/​p​r​o​g​r​a​m​m​/​k​l​i​m​a​k​r​i​s​e​-​w​a​r​u​m​-​w​i​r​-​n​i​c​h​t​-​t​u​n​-​w​a​s​-​w​i​r​-​w​i​s​s​e​n​-​4​8​8​-​C​-​6​4​7​0​488