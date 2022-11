Jonas Merz­ba­cher geht für die SPD Bam­ber­ger Land als Spit­zen­kan­di­dat bei den anste­hen­den Bezirks­wah­len im kom­men­den Jahr ins Ren­nen. Dies beschlos­sen die Sozi­al­de­mo­kra­ten auf einer Dele­gier­ten­kon­fe­renz für den Stimm­kreis 401 in Strullendorf.

„Dem Bezirk ein Gesicht geben.“ So lau­tet ein wich­ti­ges Ziel und zen­tra­les Anlie­gen Merz­ba­chers. Trotz wich­ti­ger Auf­ga­ben bei der Gesund­heits­ver­sor­gung oder in den Berei­chen Sozia­les, Fami­lie, Land­wirt­schaft und Kul­tur füh­re der Bezirk in der öffent­li­chen Wahr­neh­mung lei­der ein Schat­ten­da­sein. „Lasst uns das ändern“, so der 39-Jäh­ri­ge an die Dele­gier­ten. Um die Men­schen bei den Ent­schei­dun­gen des Bezirks­tags mit­zu­neh­men, brau­che das Gre­mi­um zunächst mehr Öffent­lich­keit. Kaum jemand weiß, wel­che zen­tra­len Ent­schei­dun­gen im Bezirks­tag regel­mä­ßig getrof­fen werden.

Merz­ba­cher selbst ist seit 2008 Bür­ger­mei­ster der Gemein­de Gun­dels­heim und steht dort für Trans­pa­renz und Ein­satz. Dane­ben ist er seit 2008 Mit­glied des Bam­ber­ger Kreis­ta­ges und lei­tet dort als Vor­sit­zen­der die SPD-Kreis­tags­frak­ti­on. Die­se Erfah­rung will er nun in den Bezirks­tag ein­brin­gen. Neben den Gemein­den und Land­krei­sen bzw. kreis­frei­en Städ­ten gilt der Bezirk als drit­te kom­mu­na­le Ebene.

„Trans­pa­renz, Tat­kraft, Dyna­mik. Dafür steht Jonas Merz­ba­cher. Wer will, kann sich in sei­ner Gemein­de in Gun­dels­heim per­sön­lich davon über­zeu­gen. Dafür lohnt es sich, Wahl­kampf zu machen“, erklärt der SPD-Kreis­vor­sit­zen­de Andre­as Schwarz, MdB, vor den Dele­gier­ten. Als Listen­be­wer­be­rin für die Bezirks­wahl wur­de Patri­cia Hanika von der Stimm­kreis­kon­fe­renz gewählt. Die 49-jäh­ri­ge Archi­tek­tin und Kreis­rä­tin ist wohn­haft in Schlüsselfeld.