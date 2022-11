Wie muss man sich Kulm­bach zu sei­ner Grün­dungs­zeit vor­stel­len? Wel­che Ereig­nis­se beweg­ten die Men­schen in Kulm­bach und auf der Plas­sen­burg in den fol­gen­den Jahrhunderten?

Histo­ri­ker Ger­hard Escher nimmt die Besu­cher am Sonn­tag, 13. Novem­ber 2022, um 14.30 Uhr mit auf eine span­nen­de Rei­se durch die wech­sel­vol­le Geschich­te von Stadt und Plas­sen­burg. Im Mit­tel­punkt ste­hen dabei immer der Mensch und sei­ne Lebens­welt. Wie war das Welt­bild im Mit­tel­al­ter? Wel­che Geschichte(n) haben Kulm­bach und sei­ne Burg in alter Zeit erlebt?

Auf ganz ande­rer Sin­nes­ebe­ne erleb­bar wird Geschich­te dann durch die von der Musik­grup­pe „Allew­eyl“ pas­send zur jewei­li­gen Zeit aus­ge­wähl­ten histo­ri­schen Lie­der und Gesän­ge. Gemein­sam tau­chen die Besu­cher ein in eine Zeit, in der Rit­ter, Tod und Teu­fel in Kulm­bach all­ge­gen­wär­tig waren.

Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann freut sich über die Wie­der­auf­nah­me des musi­ka­li­schen Füh­rungs­an­ge­bots in den Räu­men der Plas­sen­burg: „Hier wird Geschich­te leben­dig und durch musi­ka­li­sche Hör­bei­spie­le emo­tio­na­li­siert und ver­stärkt. Eine tol­le Erleb­nis­füh­rung, die außer­ge­wöhn­li­che Akzen­te setzt.“ Die Füh­rung beginnt um 14:30 Uhr und dau­ert eine gute Stunde.

Der Bei­trag von 5 Euro wird an der Muse­ums­kas­se ent­rich­tet und beinhal­tet zugleich den Ein­tritt in die städ­ti­schen Muse­en. Es ist kei­ne Anmel­dung erforderlich.

Zum Bild

Die Bau­ers­frau füt­tert die Tie­re und holt Was­ser, wäh­rend die „fei­ne Dame“ in teu­rer Gar­de­ro­be durch die Gas­sen fla­niert: Das städ­ti­sche Leben im 16. Jahr­hun­dert – detail­ge­nau dar­ge­stellt im Zinn­fi­gu­ren­di­ora­ma „Bäcker­tau­fe“. Es ist eines von unzäh­li­gen Schau­bil­dern im Deut­schen Zinn­fi­gu­ren­mu­se­um, die im Rah­men der neu­en Erleb­nis­füh­rung beson­ders im Mit­tel­punkt ste­hen wer­den (Bild­quel­le: Deut­sches Zinnfigurenmuseum).