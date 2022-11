Die Inten­dan­tin des ETA Hoff­mann Thea­ters, Sibyl­le Broll-Pape, lädt gemein­sam mit den Thea­ter­päd­ago­gin­nen Sophie Rin­tel­mann und Sas­kia Zink am Don­ners­tag, den 24. Novem­ber, um 17:30 Uhr zu einem Päd­ago­gik­stamm­tisch in die Treff­bar des Thea­ters ein. In locke­rer Atmo­sphä­re gibt es die Mög­lich­keit, Feed­back zum Spiel­plan und zu den thea­ter­päd­ago­gi­schen For­ma­ten zu geben sowie sich über Wün­sche aus­zu­tau­schen. Das Team freut sich außer­dem auf Anre­gun­gen für die Pla­nung der Spiel­zeit 2023/24. Um Anmel­dung unter: theaterpaedagogik@​theater.​bamberg.​de wird gebe­ten.