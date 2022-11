Ein beson­de­res Ereig­nis für Augen und Ohren wird am 11. Novem­ber 2022 um 19 Uhr in der Stadt­kir­che Bay­reuth zu erle­ben sein: Lucas Poh­le, Pro­fes­sor für Orgel an der Hoch­schu­le für evan­ge­li­sche Kir­chen­mu­sik, wird den Stumm­film „Faust – eine deut­sche Volks­sa­ge“ von Fried­rich Wil­helm Mur­nau mit roman­tisch-sin­fo­ni­schen Impro­vi­sa­tio­nen an der Orgel musi­ka­lisch aus­deu­ten. „Faust“ ist viel­leicht der Klas­si­ker deut­scher Spra­che schlecht­hin: er hat Genera­tio­nen von Men­schen zum Nach­den­ken gebracht und ihre Gedan­ken beflü­gelt, Goe­thes Bear­bei­tung ist welt­be­kannt. Auch der am 11. Novem­ber auf Groß­lein­wand prä­sen­tier­te Stumm­film Mur­n­aus aus dem Jahr 1926 greift die­ses Mate­ri­al auf. Es geht um tie­fe und grund­sätz­li­che Fra­gen des mensch­li­chen Lebens, um den Kampf zwi­schen Gut und Böse, um die Zei­ten­wen­de zwi­schen Mit­tel­al­ter und Auf­klä­rung, die Wet­te des dia­bo­li­schen Mephi­sto mit dem Erz­engel Micha­el, wem die Welt gehö­ren soll.

Die­ses Kon­zert wird ver­an­stal­tet von der För­der­stif­tung der Kir­chen­mu­sik­hoch­schu­le. Koope­ra­ti­ons­part­ner sind die Stadt­kir­che Bay­reuth, das Evan­ge­li­sche Bil­dungs­werk Ober­fran­ken und das Gym­na­si­um Chri­sti­an-Erne­sti­num, das auch mit einer kur­zen Ein­füh­rung vor­be­rei­ten wird. Kar­ten sind für 10 € (ermä­ßigt 5 €) an der Abend­kas­se erhältlich“.

Die För­der­stif­tung wird die­se Ver­an­stal­tung auch nut­zen, um auf die geplan­te Anschaf­fung einer neu­en Übe- und Unter­richts­or­gel hin­zu­wei­sen. Die­se ist nach Ein­schät­zung der Hoch­schu­le unbe­dingt nötig, um wei­ter eine kir­chen­mu­si­ka­li­sche Aus­bil­dung auf der Höhe der Zeit anbie­ten zu kön­nen. Um das Instru­ment finan­zie­ren zu kön­nen, wer­den noch zahl­rei­che Spen­den benötigt.