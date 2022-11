DIE TIEF­GA­RA­GE AM EKU-PLATZ IN KULM­BACH IST AM MON­TAG, 14. NOVEM­BER 2022, AB 7 UHR KOM­PLETT FÜR DEN PARK­VER­KEHR GESPERRT.

Ver­kehrs­teil­neh­mer und Anwoh­ner wer­den gebe­ten, an die­sem Tag zum Bei­spiel auf die Park­plät­ze am Schwe­den­steg, im Park­haus Bastei­ga­s­se und in die Tief­ga­ra­ge unter der Dr.-Stammberger-Halle auszuweichen.

Das PAR­KEN AUF DEM EKU-PLATZ IST AUCH WÄH­REND DER WAR­TUNGS­AR­BEI­TEN WEI­TER­HIN MÖGLICH.

Hin­ter­grund für die Sper­rung der Tief­ga­ra­ge am EKU-Platz sind TUR­NUS­GE­MÄ­SSE WAR­TUNGS­AR­BEI­TEN im Bereich Boden­be­schich­tung durch eine Fach­fir­ma, die ein­mal im Jahr stattfinden.

Sobald die War­tungs­ar­bei­ten in die­sem Bereich abge­schlos­sen sind, WER­DEN DIE PARK­PLÄT­ZE UNTER DEM EKU-PLATZ IM LAU­FE DES TAGES WIE­DER FREI

GEGEBEN.

Die Stadt Kulm­bach bit­tet Anwoh­ner und Ver­kehrs­teil­neh­mer um Ver­ständ­nis für die­se not­wen­di­ge Maßnahme.