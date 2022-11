Die Stadt Wun­sie­del hält wie­der ihre Bür­ger­ver­samm­lun­gen im Kern­ge­biet und den Orts­tei­len ab. Als Haupt­the­ma der Ver­samm­lun­gen stellt Erster Bür­ger­mei­ster Nico­las Lahov­nik die Ergeb­nis­se der Bür­ger­werk­statt „Wun­sie­del 2035“ vor und spricht die aktu­el­len The­men der jewei­li­gen Orts­tei­le an.

Die Bür­ger­ver­samm­lun­gen fin­den an fol­gen­den Tagen statt:

Wun­sie­del Mon­tag, 14. Novem­ber um 19:00 Uhr

Fichtelgebirgshalle

Holen­brunn Mitt­woch, 16. Novem­ber um 19:00 Uhr

Lang­bräu-Saal, Holenbrunn

Hil­den­bach Diens­tag, 22. Novem­ber um 19:00 Uhr

Dorf­ge­mein­schafts­haus, Hildenbach

Schön­brunn Mitt­woch, 23. Novem­ber um 19:00 Uhr

Gerä­te­hal­le Feu­er­wehr, Schönbrunn

Bernstein/​Don­ners­tag, 24. Novem­ber um 19:00 Uhr

Göp­fers­grün Wirts­haus im Gut, Göpfersgrün

Fra­gen, Wün­sche und Anträ­ge, die in der Bür­ger­ver­samm­lung offi­zi­ell behan­delt wer­den sol­len, bit­ten wir im Vor­feld bei der Stadt­ver­wal­tung Wun­sie­del per Mail an

buergermeister@​wunsiedel.​de oder Tel.: 09232/602–102 einzureichen.