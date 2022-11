Video­spie­le und Sport, das passt für man­che so gar nicht zusam­men. Doch es gibt vie­le Spie­le, die Bewe­gung und Video­spie­le kom­bi­nie­ren. Am Don­ners­tag, 17. Novem­ber 2022, ab 15 Uhr, wol­len das RW21 und der E‑Sport UBT e.V. des­we­gen unter dem Mot­to „Nimm den Con­trol­ler, wir machen Sport!“ den Bewe­gungs­spie­len eine Büh­ne geben, und zwar in der Black Box und der Game-o-thek im RW21. Neben Vir­tu­al Rea­li­ty-Titeln, wie „Beat­s­aber“, wer­den auch bekann­te­re Spie­le wie „Just Dance“ oder „Switch Sports“ zum Aus­pro­bie­ren bereit­ge­stellt. Auf die Teil­neh­men­den war­ten tol­le Gewinne.