Ein beson­de­res Ereig­nis für Augen und Ohren wird am 11. Novem­ber 2022 um 19 h in der Stadt­kir­che Bay­reuth zu erle­ben sein: Lucas Poh­le, Pro­fes­sor für Orgel an der Hoch­schu­le für evan­ge­li­sche Kir­chen­mu­sik, wird den Stumm­film „Faust – eine deut­sche Volks­sa­ge“ von Fried­rich Wil­helm Mur­nau mit roman­tisch-sin­fo­ni­schen Impro­vi­sa­tio­nen an der Orgel musi­ka­lisch ausdeuten.

Das Ende der Ver­an­stal­tung ist für 21:10 Uhr geplant.

Die­ses Kon­zert wird ver­an­stal­tet von der För­der­stif­tung der Kir­chen­mu­sik­hoch­schu­le. Koope­ra­ti­ons­part­ner sind die Stadt­kir­che Bay­reuth, das Gym­na­si­um Chri­sti­an-Erne­sti­num und das Evan­ge­li­sche Bil­dungs­werk Ober­fran­ken. Kar­ten sind für 10 € (ermä­ßigt 5 €) an der Abend­kas­se erhältlich.