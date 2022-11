Der Sozi­al­aus­schuss des Stadt­rats kommt am Mon­tag, 14. Novem­ber 2022, um 16 Uhr, im Gro­ßen Sit­zungs­saal des Neu­en Rat­hau­ses, Luit­pold­platz 13, zu sei­ner näch­sten tur­nus­mä­ßi­gen Sit­zung zusam­men. Auf der Tages­ord­nung steht der Abschluss einer Koope­ra­ti­ons­ver­ein­ba­rung der Stadt mit dem Betreu­ungs­ver­ein des Cari­tas­ver­ban­des Bay­reuth. Außer­dem wird das Gre­mi­um mit Blick auf den Haus­halt 2023 die Zuschüs­se der Stadt an Ver­ei­ne, Ver­bän­de und Insti­tu­tio­nen in den Berei­chen Sozia­les und Inte­gra­ti­on bera­ten. Die Tages­ord­nung der Sit­zung steht auf der Home­page der Stadt (www​.bay​reuth​.de) zur Verfügung.