Am Frei­tag, 18. Novem­ber 2022, ist bun­des­wei­ter Vor­le­se­tag, an dem sich auch die Stadt­bi­blio­thek Bay­reuth betei­ligt. Und zwar mit einem Bil­der­buch­ki­no um 15 Uhr in der Black Box des RW21. Für Kin­der ab drei Jah­ren wird an die­sem Nach­mit­tag „Die Streit­hörn­chen“ nach dem Bil­der­buch von Rachel Bright gezeigt.

Der Ein­tritt ist frei. Zum Inhalt: Len­ni, das Eich­hörn­chen, genießt das Leben. Als Len­ni merkt, dass er kei­ne Vor­rä­te für den Win­ter hat, gerät er in Streit mit dem flei­ßi­gen Finn. Eine aben­teu­er­li­che Jagd nach dem letz­ten Zap­fen des Wal­des beginnt.