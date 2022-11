Mitt­woch­mit­tag kurz vor 15.00 Uhr wur­de die Poli­zei über eine Aus­ein­an­der­set­zung am Zen­tra­len Omni­bus­bahn­hof in Bam­berg infor­miert. Wie sich her­aus­stell­te, griff ein 26-jäh­ri­ger Betrun­ke­ner grund­los einen Pas­san­ten an. Er belei­dig­te ihn zunächst, bevor er ihn mit einem vor­her im Bam­ber­ger Bahn­hof gestoh­le­nen Feu­er­lö­scher gegen die Wade schlug. Der Angrei­fer muss sich nun straf­recht­lich wegen gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung, Dieb­stahl und Belei­di­gung verantworten.