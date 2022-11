„Wir wol­len das Beste für unser Bayern“

Bericht über die Teil­nah­me am Lan­des­par­tei­tag der Bay­ern SPD in München

Geprägt von den Schlag­wor­ten „Zukunft und Zusam­men­halt“ gestal­te­te die Bay­ern SPD ihren 73. Lan­des­par­tei­tag am Sams­tag, 22. Okto­ber 2022. Aus dem Land­kreis Forch­heim rei­sten die 4 Dele­gier­te Kreis­rä­tin Ger­lin­de Kraus, Stadt­rä­tin Ani­ta Kern, Kreis­rat Rei­ner Bütt­ner und Ober­bür­ger­mei­ster Uwe Kirsch­stein nach Mün­chen. Schon zur Begrü­ßung setz­te die Lan­des-Co-Vor­sit­zen­de Ron­ja End­res ein kla­res State­ment, dass in Bun­des­län­der, in denen die SPD mit­re­giert, der Aus­bau der Wind­ener­gie und der Woh­nungs­bau schnel­ler vor­an­kommt, als in Bay­ern und daher die SPD das Ziel hat, ab der Land­tags­wahl 2023 Teil der Staats­re­gie­rung zu sein. Um die­ses Ziel zu errei­chen, schlug sie ihrem Mit­vor­sit­zen­den MdL Flo­ri­an von Brunn als SPD-Spit­zen­kan­di­dat für die Wah­len vor.

In sei­ner Bewer­bungs­re­de ging Flo­ri­an von Brunn dar­auf ein, was mit einer SPD in der Regie­rung anders wird, er sag­te: „Wir wol­len das Beste für unser Bay­ern – aus Tra­di­ti­on! Baye­ri­sche Sozi­al­de­mo­kra­tin­nen und Sozi­al­de­mo­kra­ten regie­ren in fast 200 Städ­ten und Gemein­den in unse­rem Frei­staat. Sie brin­gen die Ener­gie­wen­de vor­an. Sie sor­gen vor Ort für gute Wirt­schafts- und Arbeits­be­din­gun­gen. Sie kämp­fen für gute Kran­ken­häu­ser. Sie set­zen sich ein für bezahl­ba­ren Wohn­raum und gute Schu­len! Genau das will ich auch mit Eurer Hil­fe im Frei­staat errei­chen! Zukunft und Zusam­men­halt: Das ist mein, das ist unser SPD-Ver­spre­chen für Bayern!“.

Zur Unter­stüt­zung war auch der Bun­des­kanz­ler Olaf Scholz extra ange­reist. In sei­ner Rede beton­te Bun­des­kanz­ler Olaf Scholz, dass die Bun­des­re­gie­rung in Zei­ten der Ener­gie­kri­se hand­le. Bay­ern brau­che eine Par­tei in der Regie­rung, die bereit ist Moder­ni­sie­rung zu gestal­ten und das ist die SPD.