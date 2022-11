AGFK-Mit­glie­der tref­fen sich in Erlangen

Die Mit­glie­der­ver­samm­lung 2022 der Arbeits­ge­mein­schaft fahr­rad­freund­li­cher Kom­mu­nen in Bay­ern (AGFK) e. V. fin­det am Frei­tag, 11. Novem­ber, in Erlan­gen statt. An ihr nimmt auch Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik teil.

Narr­lan­gia holt sich Rathausschlüssel

Zum Auf­takt der neu­en Faschings-Ses­si­on stürmt die Kar­ne­vals­ge­sell­schaft Narr­lan­gia Rot-Weiss e. V. am Frei­tag, 11. Novem­ber, um 11:11 Uhr wie­der das Rat­haus. Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik wird dabei der Stadt­schlüs­sel sym­bo­lisch abgenommen.

Bür­ger­mei­ster bei Nar­ren­däm­me­rung der Gaßhenker

Die Faschings­ge­sell­schaft Brucker Gaß­hen­ker ver­an­stal­tet am Sams­tag, 12. Novem­ber, ihre tra­di­tio­nel­le Nar­ren­däm­me­rung. Einer Ein­la­dung in den Redou­ten­saal folgt für die Stadt Bür­ger­mei­ster Jörg Volleth.

Gedenk­ver­an­stal­tung zum Volkstrauertag

Die Stadt Erlan­gen gedenkt am Sonn­tag, 13. Novem­ber, dem Volks­trau­er­tag, den Opfern von Krieg und Gewalt­herr­schaft. Auf dem städ­ti­schen Ehren­fried­hof (Äuße­re Brucker Straße/​Am Ehren­fried­hof) fin­det um 11:30 Uhr die zen­tra­le Gedenk­fei­er statt. Dekan Peter Husch­ke (Evan­ge­lisch-Luthe­ri­sches Deka­nat) wird dabei die Gedenk­re­de hal­ten. Im Anschluss legt Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik einen Kranz nie­der. Die Stadt­ka­pel­le und die Erlan­ger Musik­werk­statt e. V. umrah­men die Fei­er musikalisch.

Bereits um 10:30 Uhr wird in Krie­gen­brunn (Ehren­mal) eine klei­ne Gedenk­ver­an­stal­tung abge­hal­ten. Ihr wohnt OB Janik bei. Par­al­lel fin­det in Bruck ein Gedenk­marsch des Sozi­al­ver­bands VdK vom Markt­platz über die Für­ther Stra­ße zum Ehren­mal statt. Dar­an nimmt Bür­ger­mei­ster Volleth teil.

Burg­berg: Stadt lädt zu Bürgerversammlung

Die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger des Stadt­teils Burg­berg sind am Don­ners­tag, 17. Novem­ber, zur Bür­ger­ver­samm­lung ein­ge­la­den. Um 20:00 Uhr eröff­net Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik im Tanz­saal des Tur­ner­bunds 1888 (Spar­dor­fer Stra­ße 79) die Ver­an­stal­tung, bei der Anlie­gen direkt an die Stadt­ver­wal­tung gerich­tet wer­den können.

Fra­gen und The­men kön­nen schrift­lich vor­ab an die Ver­wal­tung gerich­tet wer­den. Kon­takt: Stadt Erlan­gen, Bür­ger­mei­ster- und Pres­se­amt, 91051 Erlan­gen, oder per E‑Mail: buergerversammlung@​stadt.​erlangen.​de.

Mit­tel­frän­ki­sche Käm­mer­er­ta­gung des Baye­ri­schen Städtetags

Der Baye­ri­sche Städ­te­tag lädt am Don­ners­tag, 10. Novem­ber, zur Käm­mer­er­ta­gung für Mit­tel­fran­ken nach Din­kels­bühl ein. Für die Stadt Erlan­gen neh­men Wirt­schafts- und Finanz­re­fe­rent Kon­rad Beu­gel, Stadt­käm­me­rei-Chef Wolf­gang Knitl sowie sei­ne desi­gnier­te Nach­fol­ge­rin Hei­ke Bräu­er teil. Die Finanz­chefs der mit­tel­frän­ki­schen Städ­te befas­sen sich bei der Tagung unter ande­rem mit der Ener­gie­kri­se, der Grund­steu­er­re­form sowie dem Pro­jekt digi­ta­ler Gewerbesteuerbescheid.

Bür­ger­mei­ster bei Grün­dungs­tag-Fei­er der Bundeswehr

Im Schloss Nym­phen­burg in Mün­chen fin­det am Frei­tag, 11. Novem­ber, eine Fest­ver­an­stal­tung zum 67. Grün­dungs­tag der Bun­des­wehr statt. Einer Ein­la­dung dazu folgt für die Stadt Erlan­gen Bür­ger­mei­ster Jörg Volleth.

Ener­gie­kri­se: Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung in eng­li­scher Sprache

Die stei­gen­den Ener­gie­prei­se berei­ten vie­len Erlan­ge­rin­nen und Erlan­gern Sor­gen: Wie steht es um Ener­gie­prei­se und Ver­sor­gungs­si­cher­heit in Erlan­gen? Wel­che Maß­nah­men berei­tet die Stadt zum Ener­gie­spa­ren vor? Wo gibt es Tipps und Bera­tung zum Ener­gie­spa­ren? Wie und wo kann man Ener­gie spa­ren? Auf Vor­schlag der indi­schen Com­mu­ni­ty in Erlan­gen lädt das Bür­ger­mei­ster- und Pres­se­amt der Stadt zu einer digi­ta­len Info­ver­an­stal­tung in eng­li­scher Spra­che ein. Sie fin­det am Mitt­woch, 16. Novem­ber, um 18:30 Uhr ein. Als Exper­te steht der Ener­gie­be­ra­ter Seba­sti­an Stö­ßel aus dem städ­ti­schen Amt für Umwelt­schutz und Ener­gie­fra­gen zur Ver­fü­gung. Der Zugang ist über den Link https://​kom​mu​nal​bit​.web​ex​.com/​m​e​e​t​/​s​i​l​v​i​a​.​k​l​ein möglich.

Wei­te­re Infor­ma­ti­on gibt es im Vor­feld im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​e​n​e​r​g​i​e​k​r​ise.

The­men­früh­stück „Chro­ni­sche Schmer­zen“ im vhs club INTERNATIONAL

Das The­men­früh­stück im vhs club INTER­NA­TIO­NAL am Frei­tag, 18. Novem­ber, von 9:30 bis 11:00 Uhr wid­met sich dem The­ma Schmerz. Mil­lio­nen Men­schen in Deutsch­land lei­den unter chro­ni­schen Schmer­zen und füh­len sich damit oft allein­ge­las­sen. Auch Ange­hö­ri­ge kön­nen über­for­dert sein und nicht mehr wis­sen, wie sie hel­fen sol­len. Was tun, an wen sich wen­den? Das Team des Schmerz­zen­trums des Uni­ver­si­täts­kli­ni­kums und des Gesund­heits­sport­zen­trums „medi train“ stel­len die Pro­ble­ma­tik in einem Kurz­vor­trag vor. Teil­neh­men­de ler­nen die mul­ti­moda­le Schmerz­the­ra­pie ken­nen und erhal­ten ganz aktu­el­le Infor­ma­tio­nen aus For­schung und Pra­xis. Nach dem kur­zen Impuls­vor­trag, kön­nen Fra­gen in klei­ner Grup­pe am Tisch bei einem Früh­stück bespro­chen werden.

Eine Anmel­dung ist erfor­der­lich (www​.vhs​-erlan​gen​.de). Die Gebühr von 5,00 Euro beinhal­tet ein klei­nes Frühstück.

Das The­men­früh­stück ist eine Koope­ra­ti­ons­ver­an­stal­tung zwi­schen der Volks­hoch­schu­le, dem städ­ti­schen Senio­ren­bei­rat und dem Hospiz­ver­ein Erlan­gen e. V.

Schu­le in Zei­ten der Kli­ma­kri­se: Wie gelingt Bil­dung für nach­hal­ti­ge Entwicklung?

Bil­dung für nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung (BNE) spielt im Bil­dungs­land­schafts­ma­nage­ment der Stadt Erlan­gen und in der Lehr­kräf­te­bil­dung an der Fried­rich-Alex­an­der-Uni­ver­si­tät Erlan­gen-Nürn­berg in vie­ler­lei Hin­sicht eine Rol­le. Im neu­en Lehr­plan­PLUS ist BNE als schul­art- und fächer­über­grei­fen­des Bil­dungs- und Erzie­hungs­ziel fest ver­an­kert. Im Rah­men der Koope­ra­ti­ons­ver­an­stal­tung „Schu­le in Zei­ten der Kli­ma­kri­se. Wie gelingt Bil­dung für nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung?“ zwi­schen der Stadt und dem Zen­trum für Leh­re­rin­nen- und Leh­rer­bil­dung der FAU wer­den am Sams­tag, 26. Novem­ber, von 10:00 bis 17:30 Uhr in der Eichen­dorff­schu­le kon­kre­te Impul­se für die schu­li­sche Pra­xis gegeben.

14 Vor­trä­ge und Work­shops bie­ten ver­tie­fen­de Ein­blicke zu ver­schie­de­nen Facet­ten einer BNE inklu­si­ve prak­ti­scher Umset­zungs­ideen. Höhe­punkt: Über 15 Schu­len und außer­schu­li­sche Lern­or­te aus der Regi­on prä­sen­tie­ren auf einem Markt der Mög­lich­kei­ten BNE Best Prac­ti­ce-Bei­spie­le, aber auch unter­stüt­zen­de Ange­bo­te für Schu­len an zahl­rei­chen Stän­den. Der Markt der Mög­lich­kei­ten BNE soll inspi­rie­ren, moti­vie­ren und ein erster Auf­schlag zu einer guten BNE-Ver­net­zung sein. Die Ver­an­stal­tung wird Fort­bil­dungs­cha­rak­ter für Leh­ren­de (Lehr­amts­stu­die­ren­de, Lehr­kräf­te, Schul­lei­ter) haben und zugleich dem Aus­tausch zwi­schen Wis­sen­schaft und Pra­xis die­nen. Auch Schü­le­rin­nen und Schü­ler oder wei­te­re Inter­es­sier­te aus Stadt und Regi­on sind will­kom­men. Das Pro­gramm sowie die Aus­stel­len­den am Markt der Mög­lich­kei­ten gibt es im Inter­net unter https://​zfl​.fau​.de/​s​c​h​u​l​e​_​bne.

Für die Teil­nah­me ist eine Anmel­dung not­wen­dig: Als Lehr­kraft über FIBS (https://​fibs​.alp​.dil​lin​gen​.de, Fort­bil­dungs­lehr­gang Nr. 318727–1). Als wei­te­re Inter­es­sier­te form­los per E‑Mail (umweltbildung@​stadt.​erlangen.​de). Anmel­de­schluss ist am Frei­tag, 18. November.

vhs-Vor­be­rei­tungs­kurs fürs Mathematik-Abitur

Die Volks­hoch­schu­le (vhs) Erlan­gen bie­tet zur Vor­be­rei­tung auf das Mathe­ma­tik-Abitur 2023 ab Frei­tag, 18. Novem­ber, an zehn Nach­mit­ta­gen einen Kurs für Schü­le­rin­nen und Schü­ler an (Fried­rich­stra­ße 17, Raum 22). Dar­in wer­den Grund­la­gen auf­ge­frischt und ver­tieft. Kurs­lei­ter Mat­thi­as Wag­ner ori­en­tiert sich in sei­nen Schwer­punk­ten an den Wün­schen und Vor­schlä­gen der Teil­neh­men­den und greift auch aktu­el­le The­men aus dem Unter­richt auf. Gegen Vor­la­ge des Schü­ler­aus­wei­ses gibt es 20 Pro­zent Ermä­ßi­gung. Anmel­dung im Inter­net unter www​.vhs​-erlan​gen​.de.

Volks­hoch­schu­le: Info­ver­an­stal­tung zu Schöffen-Neuwahlen

An einem Urteil oder Frei­spruch mit­wir­ken, ohne Berufs­rich­ter zu sein: Das ist für vie­le Bür­ge­rin­nen und Bür­ger eine inter­es­san­te und erfül­len­de Auf­ga­be. Mehr als 10.000 ehren­amt­li­che Rich­te­rin­nen und Rich­ter sind in Bay­ern tätig, gut 4.500 davon sit­zen als Schöf­fin­nen und Schöf­fen in Straf­pro­zes­sen zu Gericht. Im kom­men­den Jahr wer­den sie in der gesam­ten Bun­des­re­pu­blik neu gewählt. Im Vor­feld rich­ten rund 60 Volks­hoch­schu­len in ganz Bay­ern Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tun­gen zur Tätig­keit der ehren­amt­li­chen Rich­te­rin­nen und Rich­ter aus – in Koope­ra­ti­on mit dem Schöf­fen­ver­band Bay­ern. An der Erlan­ger Volks­hoch­schu­le infor­miert Schöf­fe Hans-Joa­chim Schulz am Don­ners­tag, 1. Dezem­ber, um 19:00 Uhr (Fried­rich­stra­ße 19, Histo­ri­scher Saal) über die­ses Ehren­amt. Anmel­dun­gen zu dem kosten­frei­en Vor­trag sind im Inter­net unter www​.vhs​-erlan​gen​.de/​k​u​r​s​/​22W möglich.

Arbei­ten an der Brücke Wein­stra­ße dau­ern länger

Wie das Staat­li­che Bau­amt Nürn­berg mit­teilt, kommt es bei der Instand­set­zung der Brücke der Wein­stra­ße über die Bun­de­stra­ße 4 zu Ver­zö­ge­run­gen. Bei der Aus­füh­rungs­pla­nung kam es zu einem erheb­li­chen Zeit­auf­wand durch zusätz­li­che Anpas­sungs­ar­bei­ten. Der­zeit ist geplant, bis Mit­te Dezem­ber den Roh­bau der Brücke fer­tig­zu­stel­len. Erst im Früh­jahr 2023 kön­nen dann wegen der Wit­te­rung u.a. Abdich­tungs­ar­bei­ten statt­fin­den. Mit den Anpas­sungs­ar­bei­ten an der Kreis­stra­ße ER 3 an die neue Brücken­hö­he wer­den die Bau­ar­bei­ten vor­aus­sicht­lich bis Mai 2023 andau­ern. Das momen­ta­ne Kreis­ver­kehrs-Pro­vi­so­ri­um bleibt wei­ter­hin bestehen.

Im Novem­ber 2020 wur­de die Brücke Wein­stra­ße über die B 4 bei einem Anfahr­scha­den so stark beschä­digt, dass der gesam­te Über­bau des west­li­chen Fel­des der Brücke kom­plett erneu­ert wer­den muss. Gleich­zei­tig wird wäh­rend der not­wen­di­gen Sper­rung des Bau­wer­kes auch das öst­li­che Feld instand­ge­setzt, wobei Ver­schleiß­tei­le wie Brücken­ab­dich­tung, Fahr­bahn­be­lag, seit­li­che Beton­geh­we­ge mit Schutz­ein­rich­tung erneu­ert wer­den. Außer­dem wird der ver­blei­ben­de öst­li­che Brücken­über­bau um 15 cm ange­ho­ben, um eine lich­te Höhe der Bun­des­stra­ße von 4,70 Meter zu erhal­ten und künf­tig die Gefahr erneu­ter Anfahr­schä­den deut­lich zu verringern.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen kön­nen unter www​.stban​.bay​ern​.de ein­ge­se­hen werden.