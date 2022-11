Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Auto­rei­fen entwendet

COBURG. Von einem in der Oudenaar­ter Stra­ße abge­stell­ten Pkw haben unbe­kann­te Täter alle vier Rei­fen ent­wen­det. Der Pkw wur­de dabei auf Pfla­ster­stei­ne gestellt. Die Räder hat­ten einen Wert von ca. 2000.-€.

Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Coburg entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Poli­zei stoppt betrun­ke­nen Fahrradfahrer

Stock­heim: Ein stark alko­ho­li­sier­ter Fahr­rad­fah­rer wird dem­nächst Post von der Justiz bekom­men und sich wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr ver­ant­wor­ten müs­sen. Der 22-jäh­ri­ge Mann war Diens­tag­nacht gegen 23:45 Uhr einem Zeu­gen auf­ge­fal­len, da er mit sei­nem Fahr­rad in sehr unsi­che­rer Fahr­wei­se unter­wegs war. Eine Strei­fe der Poli­zei Kro­nach konn­te den jun­gen Mann anhal­ten und einer Kon­trol­le unter­zie­hen. Als die Beam­ten einen Alko­hol­test durch­führ­ten, staun­ten sie nicht schlecht. Der Rad­fah­rer brach­te es auf einen stol­zen Alko­hol­wert von 3,28 Promille.

Fahr­zeug angefahren

Kro­nach: Auf dem Park­platz des Jugend- und Kul­tur­treffs „Struw­wel­pe­ter“ kam es am Mon­tag­abend zwi­schen 18:15 und 21:30 Uhr zu einem Ver­kehrs­un­fall mit Fah­rer­flucht. Ein unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer hat­te einen dort gepark­ten VW Golf ange­fah­ren und war danach, ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern, ein­fach wei­ter gefah­ren. An dem schwar­zen Golf ent­stand Sach­scha­den in Höhe von etwa 2500,- Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach unter Tel. 09261–5030 entgegen.

Moun­tain­bike gestohlen

Kro­nach: Aus dem unver­sperr­ten Kel­ler eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Bam­ber­ger Stra­ße ist in der Zeit von Diens­tag auf Mitt­woch ein schwarz-wei­ßes Moun­tain­bike ent­wen­det wor­den. Das Fahr­rad der Mar­ke Ghost, Typ: 3.9, hat einen Wert von rund 630,- Euro und war zum Tat­zeit­punkt unversperrt.