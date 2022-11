Tag der offe­nen Tür in den Berufs­fach­schu­len für Pfle­ge, Kran­ken­pfle­ge­hil­fe, Phy­sio­the­ra­pie und MTLA

Beim Tag der offe­nen Tür der Berufs­fach­schu­len für Pfle­ge, für Kran­ken­pfle­ge­hil­fe, Phy­sio­the­ra­pie und die Schu­le für Medi­zi­nisch-Tech­ni­sche Labor­as­si­sten­tIn­nen gewin­nen Inter­es­sier­te einen Ein­blick in vie­le zukunfts­si­che­re Berufs­bil­der im Gesund­heits­we­sen an der Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH. Auf dem Pro­gramm ste­hen Prä­sen­ta­tio­nen und Vor­trä­ge, prak­ti­sche Demon­stra­tio­nen, Kurz­fil­me und span­nen­de Info­ge­sprä­che. Dazu gibt’s Snacks, Erfri­schun­gen ein Quiz und mehr.

Die Berufs­fach­schu­len für Pfle­ge, für Kran­ken­pfle­ge­hil­fe, Phy­sio­the­ra­pie und die Schu­le für Medi­zi­nisch-Tech­ni­sche Labor­as­si­sten­tIn­nen laden herz­lich ein zum Tag der offe­nen Tür. Die Ver­an­stal­tung fin­det am Sams­tag, 19. Novem­ber 2022 unter Berück­sich­ti­gung der aktu­el­len Hygie­ne­vor­ga­ben statt. Hier gilt: Sym­ptom­frei­heit (wer krank ist, bleibt zu Hau­se), frei­wil­li­ges Tra­gen Mund Nase Schutz. In den Labo­ren der MTLA-Schu­le gilt Maskenpflicht.

Die Pfle­ge­schu­le bie­tet für die Aus­bil­dungs­be­ru­fe zur/​zum Pfle­ge­fach­frau/-mann, zum/​zur Pfle­ge­fach­hel­fer/-in und das Stu­di­um Pfle­ge Dual (BSc) die Akti­on „Q&A – Que­sti­on and Ans­wer“ an. Q&A fin­det in den Räu­men der Dr.-Franz-Str. 3 statt. Auch kann bei Inter­es­se vor­ab ein Gesprächs­ter­min unter der Ruf­num­mer 0921 1511690 ver­ein­bart wer­den. Zu den Gesprä­chen ger­ne die Bewer­bungs­un­ter­la­gen mit­brin­gen. Dazu gibt’s einen Ein­blick in den Pfle­ge­all­tag mit Demon­stra­tio­nen und prak­ti­schen Übun­gen. Zum Beispiel:…

Wie kon­trol­lie­re ich die Vital­zei­chen? (Puls, Blut­druck, Sauerstoffsättigung…)

Pfle­ge alter Men­schen: Unter­stüt­zung bei der Bewe­gung – Demon­stra­tio­nen zu Mobi­li­sie­ren und Positionieren

Leben mit kör­per­li­chen Ein­schrän­kun­gen- Roll­stuhl­par­cour zum Ausprobieren

Pfle­ge von gesun­den und kran­ken Säug­lin­gen- Demon­stra­tio­nen und Übun­gen zum Mit­ma­chen und Ausprobieren

Hygie­ne in der Pfle­ge: Demon­stra­tio­nen und Übun­gen zu Hän­de­des­in­fek­ti­on, Anle­gen von Schutzkleidung

Ein­blick in die Pfle­ge auf der Intensivstation

Die Schu­le für Phy­sio­the­ra­pie zeigt unter anderem

ver­schie­de­ne phy­sio­the­ra­peu­ti­sche Behand­lungs­tech­ni­ken und Übun­gen in der Turn­hal­le, wie z.B. Behand­lungs­tech­ni­ken für Kin­der oder Ein­blicke in die Ballgymnastik

Selbst­er­fah­rung im Demenzparcours

Aus­pro­bie­ren der Tastsinne

All­tag mit Han­di­cap im Rollstuhl

Ein­drücke in den Schul- und Berufsalltag

Infos zur Aus­bil­dung und zum Stu­di­en­gang Bache­lor Phy­sio­the­ra­pie dual

Die Schu­le für Medi­zi­nisch-Tech­ni­sche Labo­ra­to­ri­um­s­as­si­sten­tin­nen und ‑ass­si­stenen beant­wor­tet unter ande­rem die­se Fragen:

Was kommt nach der Ausbildung?

Wel­che Chan­cen habe ich im Kli­nik­la­bor, der For­schung, in der Gerichts­me­di­zin, der Industrie…

Dazu: Das Labor zum Anfas­sen und Mitmachen

Fas­zi­nie­ren­de Struk­tu­ren mikroskopieren

pipet­tie­ren und analysieren

So fin­den Sie uns:

Berufs­fach­schu­len für Pfle­ge und Krankenpflegehilfe

Dr. Franz-Stra­ße 3, 95445 Bayreuth

Tele­fon: 0921 151169–0

E‑Mail: pflegeschule@​klinikum-​bayreuth.​de

E‑Mail: krankenpflegehilfeschule@​klinikum-​bayreuth.​de

Berufs­fach­schu­le für Physiotherapie

Karl-Hugel-Stra­ße 14, 95445 Bayreuth

Tele­fon: 0921 400‑7030

E‑Mail: physiotherapieschule.​bayreuth@​klinikum-​bayreuth.​de

Berufs­fach­schu­le für Medizinisch-Technische

Laboratoriumsassistent/​innen (MTLA)

Karl-Hugel-Stra­ße 12, 95445 Bayreuth

Tele­fon: 0921 400‑7020

E‑Mail: mtla-​schule@​klinikum-​bayreuth.​de