Zum Abschluss der Jahr­markt­sai­son in Wun­sie­del lockt der Katha­ri­nen­markt am 13. Novem­ber 2022 ab 8.00 Uhr mit sei­nem bun­ten Trei­ben Besu­che­rin­nen und Besu­cher, viel­leicht um schon erste Weih­nachts­ge­schen­ke zu erstehen.

Sei es bei zahl­rei­chen Fier­an­ten mit einem breit gefä­cher­ten Ange­bot, das von wär­men­den Schals oder Müt­zen über Süß­wa­ren, Gewür­zen für die Weih­nachts­bäcke­rei bis hin zu vor­weih­nacht­li­chen Gestecken reicht oder in unse­ren Laden­ge­schäf­ten, die aus Anlass des Mark­tes von 13.00 bis 18.00 Uhr öff­nen dürfen.

Der Ski­ba­sar des Ski­clubs Wun­sie­del ist ein fester Bestand­teil des Katha­ri­nen­mark­tes und weit über die Stadt­gren­zen hin­aus bekannt. Er fin­det wie in jedem Jahr im Foy­er des Rat­hau­ses von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr statt.

Ver­kaufs­wil­li­ge kön­nen ihre Ski-Uten­si­li­en dort am Sams­tag von 10.00 Uhr bis14.00 Uhr abge­ben. Die Rück­ga­be nicht ver­kauf­ter Arti­kel und die Aus­zah­lung der Erlö­se erfolgt am Sonn­tag von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr.

Die Modell­bahn­welt Sechs­äm­ter­land e.V. stellt ihre neu­en Räum­lich­kei­ten im Tur­ner­heim­weg 3 vor, wo man sich nach dem Bestau­nen der gro­ßen Modell­bahn­an­la­ge im „Bahn­hofs­ca­fe“ bei Kaf­fee und Kuchen stär­ken kann. Auch Am Bahn­hof 8 lässt die Eisen­bahn­aus­stel­lung der Wun­sied­ler Eisen­bahn­freun­de e.V. von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr Kin­der- und Erwach­se­nen­her­zen höherschlagen.

Nicht zu ver­ges­sen unse­re Tröd­ler, die wie­der in der Brei­ten Stra­ße ihre belieb­ten Rari­tä­ten und Schät­ze anbieten.

Des Wei­te­ren stellt das BRK einen Teil sei­ner Fahr­zeug­flot­te, den GW 25 mit Ret­tungs­zelt und Mate­ri­al zur Behand­lung und Ver­sor­gung von 25 Per­so­nen sowie einen Mann­schafts­trans­port­wa­gen, in der Lud­wig­stra­ße zur Schau.

Das Sozi­al­team der Domi­zi­li­um-Grup­pe stellt das erst vor kur­zem eröff­ne­te Senio­ren­Ser­vice­haus mit sei­nen Dienst­lei­stun­gen vor.

Die Stadt Wun­sie­del und die Händ­ler laden recht herz­lich zum Katha­ri­nen­markt ein und freu­en sich über zahl­rei­che Besu­che­rin­nen und Besucher.

Der Innen­stadt­be­reich ist an die­sem Tag von 6.00 bis 19.00 Uhr für den Stra­ßen­ver­kehr gesperrt.

Park­plät­ze ste­hen Besu­chern des Katha­ri­nen­mark­tes am Bus­bahn­hof, in der Son­nen­stra­ße, am Bur­ger­mühl­wei­her­platz und Lud­wig-Hacker-Platz in aus­rei­chen­der Zahl zur Verfügung.