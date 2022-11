„In Prä­senz stu­die­ren, pri­vat Heiz­ko­sten sparen!“

Hof/​Kronach/​Münchberg/​Selb – Die Hoch­schu­le Hof hat sich in der jüng­sten Ver­gan­gen­heit bereits klar für die Prä­senz­leh­re im lau­fen­den Win­ter­se­me­ster posi­tio­niert. Im Zuge der Ener­gie­kri­se sieht sich die Hoch­schu­le nun in die­ser Auf­fas­sung bestä­tigt und ruft ihre Stu­die­ren­den dazu auf, in den Win­ter­mo­na­ten in mög­lichst gro­ßer Zahl am Cam­pus zu erschei­nen. Damit könn­ten die­se im pri­va­ten Bereich Ener­gie ein­spa­ren und ihr Bud­get ent­la­sten. Gleich­zei­tig sind aber auch Ener­gie­spar­maß­nah­men am Cam­pus selbst geplant.

Die andau­ern­de Ener­gie­kri­se bela­stet Pri­vat­per­so­nen, Wirt­schaft und natür­lich auch staat­li­che Ein­rich­tun­gen. In vie­len Fäl­len ist bis heu­te auch im staat­li­chen Bereich nicht geklärt, wer für die sprung­haft stei­gen­den Kosten auf­kom­men kann und wird. „Für Hoch­schu­len und Uni­ver­si­tä­ten wäre es durch­aus ein Leich­tes, die Stu­die­ren­den mit Hin­weis auf Coro­na zurück in die Online­leh­re zu schicken und so die eige­nen Heiz­ko­sten zu mini­mie­ren“, so Hofs Hoch­schul­prä­si­dent Prof. Dr. Dr. h.c. Jür­gen Leh­mann. Die­sen Weg wol­le man am Cam­pus in Hof und an den ande­ren Stand­or­ten der Hoch­schu­le aber kei­nes­falls gehen: „Wir wol­len unse­rer Ver­ant­wor­tung gegen­über den Stu­die­ren­den gerecht wer­den und sie mit den Kosten der kom­men­den Mona­te nicht allei­ne las­sen. Aus die­sem Grund sind unse­re Stu­die­ren­den herz­lich ein­ge­la­den, viel Zeit am Cam­pus zu ver­brin­gen, um die anfal­len­den Heiz­ko­sten in den pri­va­ten Räum­lich­kei­ten etwas mini­mie­ren zu können.“

Poli­ti­sche Pla­nungs­si­cher­heit gefragt

Da noch nicht abzu­se­hen ist, wie sich die Ver­sor­gungs­la­ge wei­ter ent­wickeln wird, bit­tet die HAW Hof auch die Poli­tik um wei­te­re Unter­stüt­zung: „Als Hoch­schu­le haben wir vie­le Maß­nah­men ein­ge­lei­tet, um unse­ren Ener­gie­be­darf zu sen­ken. Wir wer­den aber nicht zusper­ren oder Öff­nungs­zei­ten beschrän­ken, son­dern wir sehen einen geöff­ne­ten Cam­pus als Teil unse­rer sozia­len Ver­ant­wor­tung den uns anver­trau­ten jun­gen Men­schen gegenüber.

Der Staat soll­te bei Hoch­schu­len und Uni­ver­si­tä­ten aber bald finan­zi­el­le Pla­nungs­si­cher­heit schaf­fen und erklä­ren, wie die Kosten­ex­plo­si­on im Ener­gie­be­reich abge­deckt wer­den soll“, so Hoch­schul­prä­si­dent Prof. Dr. Dr. h.c. Jür­gen Leh­mann abschließend.

Wei­te­re Hin­ter­grün­de zum Thema:

https://​cam​puls​.hof​-uni​ver​si​ty​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​/​e​n​e​r​g​i​e​k​r​i​s​e​-​b​l​e​i​b​e​n​-​w​o​h​n​u​n​g​e​n​-​u​n​d​-​h​o​c​h​s​c​h​u​l​e​-​i​m​-​b​e​v​o​r​s​t​e​h​e​n​d​e​n​-​w​i​n​t​e​r​-​k​a​lt/

https://​cam​puls​.hof​-uni​ver​si​ty​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​/​t​r​o​t​z​-​e​n​e​r​g​i​e​k​r​i​s​e​-​h​o​c​h​s​c​h​u​l​e​-​h​o​f​-​w​i​l​l​-​i​m​-​w​i​n​t​e​r​s​e​m​e​s​t​e​r​-​i​m​-​p​r​a​e​s​e​n​z​b​e​t​r​i​e​b​-​b​l​e​i​b​en/